В честь важной даты дочь показала раритетное фото Глаголевой

Младшая дочь Веры Глаголевой Настасья Шубская обнародовала редкое семейное фото. 24-летняя наследница артистки сделала это в честь дня рождения.

Сегодня, 16 ноября, свой день рождения отмечает младшая дочь актрисы и режиссера Веры Глаголевой Настасья Шубская. В честь 24-летия именинница опубликовала раритетное семейное фото на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.

На снимке запечатлены родители Настасьи – Вера Глаголева и Кирилл Шубский – вместе с маленькой дочкой. "Спасибо вам за жизнь и самое счастливое детство❤", – коротко подписала фотографию Шубская.

Многочисленные подписчики немедленно отреагировали на публикацию. "С днем рождения, Настя🎉🎂✨🌸💐🌹🎊💖🎈🎈🎈всех благ и будьте счастливы всегда!!! Уверена, ваша прекрасная мама радуется за вас", "Прекрасные родители!! Красивые , талантливые! Прекрасная дочь! Безумно красивая!!👏👏👏", "С Днем Рождения Анастасия!!! Какое фото трогательное😍👍💖(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – рассыпались в поздравлениях и комплиментах фанаты.

Публикация от Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya) Ноя 15 2017 в 9:27 PST

Одним из первых, кто вспомнил о важной дате, оказался супруг Настасьи, хоккеист Александр Овечкин. "Моя родная, любимая сладкая девочка! я поздравляю тебя с днем рождения! я безумно тебя люблю, благодарен судьбе что ты моя жена! спасибо что ты рядом, что поддерживаешь меня в любой ситуации! оставайся всегда такой же доброй, ласковой, нежной! очень тебя люблю твой муж❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️😘😘😘😘", – написал спортсмен, опубликовав фотографию жены на своей страничке в соцсети.

Публикация от Alexander Ovechkin (@aleksandrovechkinofficial) Ноя 15 2017 в 3:15 PST

Напомним, хоккеист Александр Овечкин и модель Настасья Шубская оформили отношения еще в августе 2016 года. Однако тогда влюбленные не стали устраивать громкое торжество, решив отложить его на год. Лишь 8 июля супруги закатили пир на весь мир.