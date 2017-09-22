Вскрылись подробности смертельной болезни Веры Глаголевой

Журналисты пообщались с подругой Веры Глаголевой, продюсером Натальей Ивановой, с которой та не только дружила, но и сотрудничала. Женщина раскрыла подробности смертельно болезни артистки.

Вера Глаголева познакомилась с Натальей Ивановой в 2004 году. Благодаря их сотрудничеству увидели свет три картины "Заказ", "Одна война", "Две женщины". "Она была человеком честным и чистым. Конечно, каждому в жизни достается испить свою горькую чашу, но она не потеряла некий внутренний камертон, не согнулась под бременем жизненных трудностей. Ее внутренний свет не был сломлен. Вера по жизни была консерватором – в хорошем смысле этого слова, что помогало ей сохранять нравственную чистоту. Она была действительно гармоничным, цельным человеком. Все по Чехову: и одежда, и душа, и мысли..." – рассказала Иванова.

Разумеется, Наталья знала о болезни Веры. По словам женщины, она появилась "не вчера" и была коварна тем, что порой все забывали, что Глаголева больна. "Подвижная, легкая, она работала за двоих, а разговоры о своей болезни, даже в самом близком кругу, резко пресекала. Это была запретная тема. Я тоже довольствовалась тем, что она скажет сама. Поскольку мы плотно работали, снимали фильмы, а это сложный процесс, в который втянуты финансы, десятки людей, то я знала чуть больше других, особенно когда это касалось ее отъездов на лечение", – отметила продюсер.

Публикация от Анна Нахапетова (@anahapetova) Авг 28 2017 в 7:20 PDT

Иванова сообщила, что Глаголевой стало хуже в феврале, после похорон ее брата Бориса, который, кстати, тоже умер от онкологии. "В течение последнего полугода состояние ее здоровья было нестабильным, но все равно никто не думал о страшном исходе, мы надеялись, что обойдется. У нее до последнего дня была огромная жажда жизни, желание работать и творить. Я твердо знаю, что это не входило в ее планы – покинуть нас. Примириться с ее уходом я до сих пор не могу. Да и никогда не смогу", – цитирует Наталью Иванову "Труд".