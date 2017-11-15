На Дюжева напали после его срыва на шоу

Эксклюзив Особое мнение Интервью Истеричке Шурыгиной дали шанс на выздоровление после скандала на "Доме-2" Шаповалов умер после операции

Выбор читателей

Пугачева в вызывающем мини бросилась на лед после страстного поцелуя
За что Бородина ненавидит Бузову
Анджелина Джоли в мини ужаснула костлявыми ногами
Беркова в "голом" платье обвенчалась со Cтояновым
Вдова Марьянова отреагировала на обращение Липницкой
Муж-изменщик закатил Бородиной скандал
партнеры
Среда 15 ноября
Лента новостей
14:56
Лукашенко воткнул нож в спину Порошенко
14:52
Учительница лишилась работы из-за романа со школьником
14:49
Киев задумался об обмене Крыма
14:36
В Южной Корее произошло землетрясение
14:32
В российских сосисках нашли антибиотики
14:19
Зачем США натравливают Россию на Китай
14:03
"Стадо скотов": известный художник набросился на украинцев
13:56
Как бабушки и дедушки вредят своим внукам
13:54
"ЕР" настроит работу в регионах
13:36
Пьяный работник автомойки разбился на угнанной машине
13:35
Госдума зеркально ответила на травлю российских СМИ в США
13:22
Серена Уильямс тайно выходит замуж за армянина
13:03
В Мытищах покусанный собаками ребенок попал в реанимацию
13:03
Анна Хилькевич и Банк Хоум Кредит приглашают на шопинг
12:56
Трампа приговорили к смертной казни
12:51
Обнаружено эффективное средство против рака
12:36
На Ямале семья с ребенком провалилась под лед
12:31
Сбившая "пьяного" мальчика: Суд был несправедлив
12:02
Турчак рассказал о деле Кашина
12:02
Бездомный пытался зарезать друга из-за одеяла
12:00
Госдума приняла поправки о СМИ – иностранных агентах
11:51
Мошенники научились отбирать деньги через соцсети по-новому
11:39
В Подмосковье поезд протаранил военный грузовик
11:30
Россию охватил ипотечный бум
11:26
Под Москвой взорвали пустой банкомат Сбербанка
11:19
Призрак рассказал о золотом унитазе Януковича
11:16
Грузовик сбил пешеходов под Челябинском (видео)
11:10
В Москве девушка-бариста убила мать и 4-летнего брата
10:37
Американка поджарила сыну руку в воспитательных целях
10:34
В Москве посетителя кафе ограбили на 6,6 миллиона
10:15
Пышногрудая 27-летняя Кошкина соблазнила престарелого актера
10:14
"Он начал снижаться и исчез": подробности крушения пассажирского самолета
10:05
Раскрыты детали столкновения Земли с блуждающей планетой
09:48
Диму Билана зачислили в Президентский полк
09:36
Найдена связь курения и алкоголизма
09:27
Автобус с болельщиками попал в смертельное ДТП под Ростовом
08:52
Концерт Гергиева и Мацуева в США обернулся скандалом
08:52
В России придумали замену паспорту
08:25
ООН сплясала под дудку Киева
08:10
При крушении пассажирского самолета под Хабаровском выжил ребенок
08:00
Волочкову принесли в жертву
02:21
83-летняя Софи Лорен показала грудь в центре Москвы
00:15
Охрана Ричарда Гира отшвырнула Николая Баскова с невестой
21:59
Наследник выкидывает на улицу вдову Евгения Евстигнеева
21:53
Модельер Лагерфельд набросился на опозоренную Меркель
21:46
В Москве случился крупный пожар
21:39
Почему Сташевский прозябает в забвении
21:20
Безумные регионы: священника осудили за сутенерство
21:15
Епископ развеял миф о Путине
21:04
Цымбалюк-Романовская предрекла скорый конец Джигарханяну
20:35
Пугачева с большим животом выступила перед пьянью
20:13
Любовные треугольники русских поэтов
19:56
Пять типов пассажиров такси
19:46
В Москве задержали начальника УВД по Центральному округу
19:35
"Лужники" прошли первое испытание
19:32
Взбешенный Панин отомстил за Задорнова
19:12
Грозящего России Порошенко вывели на чистую воду
18:59
Участница порноскандала стала ведущей "Дома-2"
18:52
Молодой любовник откровенно рассказал о сексе с Волочковой
18:25
За что любят актрису Мэгги Джилленхол
18:24
В Петербурге поймали с поличным 73-летнюю путану
18:21
Зарплаты москвичей достигли астрономической отметки
18:20
В московском метро спасли упавшего на рельсы котенка
17:51
Анджелина Джоли опозорилась на публике
17:45
В Москве-реке нашли труп женщины
17:10
Рада признала разрыв отношений с Россией "самоубийством"
17:10
На Западе жестко унизили истерящий из-за Крыма Киев
17:09
Москвичку-живодерку настигла страшная расплата
17:04
Старые любовники всегда бесят молодых
17:01
Неизвестный обстрелял прохожих в Ницце
16:55
6 секретов личной эффективности
16:53
Медведев выбрал неожиданную тему на встрече с Трампом
16:39
Люди в масках нагрянули к молодой жене Джигарханяна
16:33
Россияне насмехаются над позором Минобороны
16:23
В семье Саакашвили произошла трагедия
16:14
Любовник Волочковой похвастался аппетитным задом в стрингах
16:10
Панина прогнали после скандала с Поклонской
15:59
В Москве появятся пять горнолыжных склонов
15:58
В Москве раскрыли ячейку из 69 террористов
15:56
Сиделец Полонский займется развитием России
15:55
Жители деревень Старое Титово и Глухово получили газ
15:41
Власти Москвы наградят победителей мирового чемпионата WorldSkills
15:37
Фигуристка Евгения Медведева и ее мама присоединились к кампании "Спасибо, мама!"
15:35
Ипотека стала "залогом смерти"
15:29
Ученые вынесли человечеству последнее предупреждение
15:24
Кварталы реновации обеспечат подземными парковками
15:19
Путин спустил Эрдогана с небес на землю
15:10
Московское метро перешло на усиленный режим работы
15:02
Россияне стали реже умирать от рака
14:43
Какие СМИ могут признать иностранными агентами
14:42
Никита Белых женился в СИЗО
14:36
Бомж из-за 50 рублей изрезал ножом приютившего его инвалида
14:34
Пышногрудая ведущая Кошкина скинула Стриженову с пьедестала
14:33
Рогозин поставил Терезу Мэй на место
14:24
Кавказ разочаровался в российских авто
14:18
Житель Подмосковья в ссоре зарезал жену и дочь
14:14
Лолита призналась в алкоголизме
14:09
Чемпион России по боксу погиб в боях за "ИГ"
14:06
Под Брянском пойман "шоколадный маньяк"
13:53
Несчастную любовь приравняли к инфаркту
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Бузова получила пощечину после вручения престижной премии
Рыдающую вдову Марьянова цинично добили возле дома
Охрана Ричарда Гира отшвырнула Николая Баскова с невестой
Любовника Волочковой вывели на чистую воду после секс-скандала
Замужняя Шурыгина отбила парня у красотки из "Дома-2"
Народ возмущен жестокими словами Дмитрия Дюжева
Шоу-бизнес

На Дюжева напали после его срыва на шоу

Дмитрий Дюжев. Фото: instagram.com/dyuzhev_d
Кинокритик Евгений Баженов и журналист Игорь Мальцев отреагировали на слова актера Дмитрия Дюжева, которого оскорбило поведение людей в очереди в аэропорту. Мужчины напали на артиста с критикой.

Продолжение: Дюжев оправдался за обидные слова о россиянах
прочитано 7464 раза

Кинокритик Евгений Баженов прокомментировал скандал с участием актера Дмитрия Дюжева, которого возмутило, что его не пропустили без очереди на регистрацию в аэропорту, хотя он летел бизнес-классом. Для начала Баженов удивился самой ситуации.

ПО ТЕМЕ

Сбежавший Дюжев отказался возвращаться домой

Дюжев с Лютаевой улетели на Кипр

 Дмитрий Петрович Дюжев

Дмитрий Петрович Дюжев актер театра и кино, режиссер

"Конечно, это очень смешно. Конечно, непонятно, почему его не пропустили на регистрацию, если он летел бизнес-классом. И почему в этой ситуации он сорвался на других пассажирах, а не на сотрудниках аэропорта?" – задал риторический вопрос Баженов.

Евгений осудил оскорбленного актера за его слова. "Каким бы ни был Дюжев талантливым артистом, он в одиночку не вытянет ни один фильм или сериал. Тем более сейчас Дюжев – практически никто. Безусловно, "Жмурки" – отличный фильм, но это заслуга не Дюжева, а Балабанова. А теперь вспомните "замечательные" картины "Беременный", "Предстояние", "Разборка в Маниле". И после этого он говорит, что наш зритель не заслуживает качественного кино? Не такой уж Дюжев столп и талантище. И вообще такие высказывания недопустимы", – цитирует Евгения Баженова "Ридус".

Кинокритика поддержал журналист Игорь Мальцев. Для начала работник СМИ тоже высказал недоумение относительно ситуации в аэропорту. "Странная, конечно, ситуация – ни разу не видел, чтобы очередь в экономкласс стояла там же, где и бизнес-класс. Тем более что за странная авиакомпания, которая не удосужилась пригласить пассажиров особо, тем более со всенародным любимцем во главе", – отметил журналист.

Журналист высказал предположение, что в обществе "что-то изменилось". "Актер уже не рассматривается как Данко-Прометей, несущий веру, надежду и любовь. А рассматривается как просто член общества, который по профессии несет пургу той или иной степени фана. Во всем виноваты соцсети, конечно, и лично Марк Цукерберг, который создал иллюзорное ощущение свободы, равенства и панибратства", – цитирует Мальцева Life.ru.

Автор: Наталья Аряева15 ноября 2017, 12:02

комментарии

Политика

Госдума зеркально ответила на травлю российских СМИ в США
Трампа приговорили к смертной казни
Турчак рассказал о деле Кашина
ООН сплясала под дудку Киева

Шоу-бизнес

Дюжев оправдался за обидные слова о россиянах
Настасья Самбурская вышла замуж за актера
Отекшей Бузовой запретили плакать
Семья увезла больного раком Караченцова из России

Проишествия

В крови умершей в Китае российской модели нашли яд
В Москве девушка-бариста убила мать и 4-летнего брата
Американка поджарила сыну руку в воспитательных целях
Москвичку-живодерку настигла страшная расплата

Lifestyle

Концерт Гергиева и Мацуева в США обернулся скандалом
Любовные треугольники русских поэтов
За что любят актрису Мэгги Джилленхол
Макаревич грубо ответил злопыхателям
Шоу-бизнес

Охрана Ричарда Гира отшвырнула Николая Баскова с невестой

Певца, считающего себя королем, принародно унизили
Культура

Концерт Гергиева и Мацуева в США обернулся скандалом

Перед их выступлением прошла акция протеста
Шоу-бизнес

На Дюжева напали после его срыва на шоу

Актера оскорбило отношение людей
Шоу-бизнес

Отекшей Бузовой запретили плакать

Эмоциональность сыграла злую шутку с артисткой

Гороскоп

Волочкову принесли в жертву
Почему Сташевский прозябает в забвении
Гороскоп с 13 по 19 ноября 2017 года
Совет на выходные

Фоторепортажи

Пышногрудая 27-летняя Кошкина соблазнила престарелого актера
Светлана Ходченкова показала упругую грудь
Горячие фото самой сексуальной ведущей Первого канала
Перед юбилеем Орлова покинула Россию

Спорт

Серена Уильямс тайно выходит замуж за армянина
"Лужники" прошли первое испытание
Как Запад выгоняет Россию с Олимпиады
Роналду после предательства в четвертый раз стал отцом

Регионы

"Он начал снижаться и исчез": подробности крушения пассажирского самолета
Грузовик сбил пешеходов под Челябинском (видео)
В Петербурге поймали с поличным 73-летнюю путану
Безумные регионы: священника осудили за сутенерство
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru