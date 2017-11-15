На Дюжева напали после его срыва на шоу

Кинокритик Евгений Баженов и журналист Игорь Мальцев отреагировали на слова актера Дмитрия Дюжева, которого оскорбило поведение людей в очереди в аэропорту. Мужчины напали на артиста с критикой.

Кинокритик Евгений Баженов прокомментировал скандал с участием актера Дмитрия Дюжева, которого возмутило, что его не пропустили без очереди на регистрацию в аэропорту, хотя он летел бизнес-классом. Для начала Баженов удивился самой ситуации.

"Конечно, это очень смешно. Конечно, непонятно, почему его не пропустили на регистрацию, если он летел бизнес-классом. И почему в этой ситуации он сорвался на других пассажирах, а не на сотрудниках аэропорта?" – задал риторический вопрос Баженов.

Евгений осудил оскорбленного актера за его слова. "Каким бы ни был Дюжев талантливым артистом, он в одиночку не вытянет ни один фильм или сериал. Тем более сейчас Дюжев – практически никто. Безусловно, "Жмурки" – отличный фильм, но это заслуга не Дюжева, а Балабанова. А теперь вспомните "замечательные" картины "Беременный", "Предстояние", "Разборка в Маниле". И после этого он говорит, что наш зритель не заслуживает качественного кино? Не такой уж Дюжев столп и талантище. И вообще такие высказывания недопустимы", – цитирует Евгения Баженова "Ридус".

Кинокритика поддержал журналист Игорь Мальцев. Для начала работник СМИ тоже высказал недоумение относительно ситуации в аэропорту. "Странная, конечно, ситуация – ни разу не видел, чтобы очередь в экономкласс стояла там же, где и бизнес-класс. Тем более что за странная авиакомпания, которая не удосужилась пригласить пассажиров особо, тем более со всенародным любимцем во главе", – отметил журналист.

Журналист высказал предположение, что в обществе "что-то изменилось". "Актер уже не рассматривается как Данко-Прометей, несущий веру, надежду и любовь. А рассматривается как просто член общества, который по профессии несет пургу той или иной степени фана. Во всем виноваты соцсети, конечно, и лично Марк Цукерберг, который создал иллюзорное ощущение свободы, равенства и панибратства", – цитирует Мальцева Life.ru.