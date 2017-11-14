Люди в масках нагрянули к молодой жене Джигарханяна

Представитель Виталины Цымбалюк-Романовской Элина Мазур сообщила журналистам о том, что в квартиру супруги Армена Джигарханяна и ее собственную проникли некие люди в масках. Они провели обыск.

Накануне, 13 ноября, Виталина Цымбалюк-Романовская прибыла из Грузии в Россию. А уже на следующий день в ее квартиру на Молодогвардейской улице пришли некие люди. Одновременно в семь утра начался обыск в доме ее представительницы Элины Мазур, о чем сообщила сама женщина.

"Люди в масках, в балаклавах, с автоматами перелезли через забор и проникли в наш охраняемый загородный поселок. Они представились сотрудниками следственного комитета. Искали любые документы, связанные с Арменом Джигарханяном, ссылаясь на некое расследование в рамках уголовного дела", – сообщила журналистам Мазур.

По поводу чего конкретно ведется расследование женщина не знает, однако предположила, что, возможно, речь идет о пропавшем паспорте Джигарханяна, а, может, и другое дело. "Постановления суда на обыск мне не показали. Не дали ознакомиться с материалами этого, реального или вымышленного, уголовного дела. Забрали доверенность, что я являюсь представителем Виталины. Более того, назвали фамилию следователя, который якобы возбудил дело. Я позвонила в следственное управление СК РФ, там мне сказали, что следователь с такой фамилией у них не работает", – цитирует Элину Мазур сайт "Комсомольская правда".

По тому же сценарию, как отметила женщина, прошел и обыск у Цымбалюк-Романовской. "Я уверена, что наши телефоны прослушивались. Как только Виталина вернулась из Тбилиси в Москву, к ней явились с обыском. Сейчас мы едем в следственный комитет, будем разбираться, кто были эти люди и зачем они к нам приходили утром", – заключила представительница Цымбалюк-Романовской.