Из-за отвратительной лжи Тимати внук Пугачевой утратил веру в людей

Пресняков разболелся и чувствует себя обманутым. Но это, конечно, шутка

Никита Пресняков пошел по стопам молодого мужа своей знаменитой бабушки. Максим Галкин регулярно записывает и публикует на своей странице юмористические ролики. То Алексею Панину на обвинения в гомосексуализме ответит, то по желающей стать президентом страны Ксении Собчак пройдется, то Аллу Пугачевой с Лаймой Вайкуле запишет. Ролики эти пользуются большой популярностью.

Вот и начинающий карьеру в шоу-бизнесе внук Примадонны решил снимать подобные видео, чтобы привлекать внимание поклонников не только песнями или ролями в кино и театре, но и показать свои режиссерские способности. Не даром, мол, учился в New York Film Academy, где освоил режиссерскую, операторскую и монтажную деятельность! Да и знаменитая бабушка подарила Никите первую камеру, когда он был еще ребенком.

Публикация от Nikita Presnyakov (@npresnyakov) Ноя 1 2017 в 10:41 PDT

Первый ролик Никита посвятил рэп-исполнителю Тимати. "Я разочарован вами, так как сильно верил и доверял, – обратился Пресняков к коллеге. – А теперь просто чувствую себя обманутым. Вы убедили поверить меня, что рекламируемый вами препарат способен излечить мое горло. Но я лечил его три месяца и оно не прошло. Я активно пользовался и выполнял все инструкции, но увы, горло так и не прошло. И я верил вам, Тимати, а теперь даже не знаю, как буду доверять людям. Прощайте!"

"А, говорят, у молодежи сейчас проблема с юмором", "Препарат не рассчитан на людей с таким вокалом", "Суперстеб", – восторгаются в комментарии поклонники. Шутка внука Пугачевой об отвратите тельной лжи Тимати им явно понравилась.

