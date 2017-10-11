Пресняков спасается от паранойи

После победы в телешоу "Точь-в-точь. Суперсезон" на Первом канале артист получил неожиданное предложение. Внук Аллы Пугачевой не смог от него отказаться.

Никита Пресняков – натура мятежная. По его собственному признанию, он постоянно в себе "копает". Артист считает, что ему вообще вредно оставаться наедине с самим собой. "Начинаю думать обо всем возможном, что только есть в этой Вселенной. И тогда уже начинаю "докапываться" до себя, входить в некую паранойю", - объясняет знаменитость.

От тяжелого душевного состояния Никиту спасает работа. В частности, недавно он получил роль в интеллектуально-драматическом мюзикле "Чайка", который поставил в Театре Луны корейский режиссер Те Сик Кан. Никита играет Треплева, а Аркадину, его мать, – Анастасия Стоцкая.

Пресняков-младший заявил: его радует, когда в жизни появляются "вот такие серьезные дела, как спектакль "Чайка". "Тогда фокусируюсь на чем-то одном и занимаюсь делом. А каждое новое дело – это развитие и апгрейд", – добавил артист. Также Никита рассказал, как именно попал в театр.

Публикация от Nikita Presnyakov (@npresnyakov) Авг 29 2017 в 8:40 PDT

Оказывается, Те Сик сам его нашел. "Увидел, как я выступаю в проекте "Точь-в-точь" на Первом канале. Ему понравилось, как я показал Фредди Меркьюри, других иностранных исполнителей", – вспоминает Пресняков. Тогда режиссер пригласил Никиту попробовать свои силы в его спектакле.

Однако важнее всего для Преснякова – его группа Multiverse. Своему детищу звезда посвящает все свободное время. "Музыка никогда не отойдет на второй план, потому что это жизненная цель", – говорит он.

Публикация от Nikita Presnyakov (@npresnyakov) Июл 14 2017 в 1:17 PDT

Чтобы содержать группу и снимать клипы, Пресняков берется за различные подработки. "Мне дают на монтаж какие-то проекты, я сижу ночами, работаю, почти не сплю, потом встаю и иду на репетицию своей группы. Или занимаюсь делами, связанными с музыкой", – делится Пресняков.

Артист отметил, что считает себя полноценной творческой единицей, отличной и независимой от своих знаменитых родственников. "Я отдаю себе отчет, что не похож ни на кого – хотя бы по тому, что у меня в голове. Не знаю, есть ли еще у кого-то такое восприятие мира. И с детства у меня свой круг общения, мои друзья – это простые пацаны со двора, с деревни", – цитирует Преснякова-младшего "Мурманский вестник".