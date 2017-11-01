У жены лысеющего от гепатита Казаченко обнаружили рак

Ирина Аманти перенесла две операции и облучение. Морально она была на нуле.

Жизнь Вадима Казаченко и Ирины Аманти полна драматических событий. Внебрачные дети, расторгнутые браки, многоженство, юные любовницы – это посерьезнее любой мыльной оперы. Но начинались их отношения тоже не с самых приятных событий.

"Мы познакомились в 1995 году, я тогда жила в Америке, была замужем за миллионером, у меня был свой бизнес, – вспоминает Аманти. – Однажды подруга попросила меня профинансировать концерт певца, который собирается с гастролями в Чикаго. И вот он приехал – красивый такой, эффектный. Я как увидела его, то сразу поняла, что это – родной человек".

Казаченко приезжал в Америку с концертами несколько раз. И однажды попросил Ирину помочь в решении деликатной проблемы. "Вадик решил сделать пересадку волос. Для этого ему потребовались медицинские анализы, и врач, который их делал, получив результаты, взволновался. У нашего пациента, говорит, все как-то не очень хорошо с медицинской точки зрения. Проверьте его. Вадик подтвердил, что действительно не очень хорошо себя чувствует, теряет в весе. Мы его обследовали и обнаружили гепатит. Как потом выяснилось, Казаченко подцепил его у зубного врача", – рассказала Ирина. Очевидно, что облысение было одним из тяжелых последствий гепатита.

Но беда, как известно, не приходит одна. "В 1998 году у меня обнаружили рак, – призналась Аманти – Действовать надо было быстро, мне сделали за пять недель две сложные операции потом обучение. В общем, я чудом выкарабкалась. Это было не только физически тяжело – морально я тоже была на нуле".

Публикация от Вадим Казаченко (@vadimkazachenko13) Окт 20 2017 в 3:19 PDT

"Мой муж категорически отказывался верить, что я умираю. Для него я всегда была собственностью, приложением к его несметным богатствам. Я говорила: "Фрэнк, мне плохо!" – он со смехом отвечал: "Ну сходи в Cartier, потрать там 200 тысяч долларов, сразу полегчает". А мне в это время удаляли щитовидку. Сразу после операций мы укатили в Швейцарию – муж слышать не хотел про то, что я больна. Там мне стало хуже – швейцарские врачи с ног сбились, кололи меня три дня без перерыва, сбивали кошмарные отеки, чтобы посадить в самолет", – цитирует жену певца журнал "Теленеделя".

Но она смогла победить недуг. И оплатила дорогостоящее лечение Казаченко. Постепенно она стала заниматься не только здоровьем артиста, но и его делами. А в этом году стала женой Вадима.

