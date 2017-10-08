Басков вызвал недоумение трогательным поздравлением

Николай Басков на своей странице в Instagram написал трогательное поздравление на день рождения матери. Однако многие комментаторы обратили внимание не на его слова, а но фотографию родителей певца.

"Моя дорогая , самая красивая , единственная и неповторимая, горячо любимая мамочка с Днем Рождения !!! Благодарю Бога , за то что он послал мне именно такую невероятную , умную , сильную, тонкую, добрую, искреннюю, заботливую и абсолютно любящую нас с папой женщину!!! Будь всегда столь прекрасной, позитивной,долгих лет жизни в радости и счастье. И пусть все твои мечты сбудутся !!! С низким поклоном за все!!! 💐💐💐❤️❤️❤️💥💥💥 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал Николай Басков под снимком родителей.

Особую трогательность поздравлению придало то, что певец сопроводил его фотографией своих родителей. Многие подписчики уделили ей даже больше внимания, чем словам артиста. Комментаторы обратили внимание на цвет их волос и пришли в недоумении – в кого же исполнитель мог вырасти "натуральным блондином". "А в кого он натуральный блондин тогда?)))", "Николай, а почему Вы блондин? 🙄", "Фига се 😳 откуда натуральный блондин спрашивается у двух брюнетов???", – не могли скрыть своего удивления поклонники.

Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov) Окт 6 2017 в 11:35 PDT

Многие поклонники певца отмечают, что цвет его волос давно стал своеобразной визитной карточкой исполнителя. Во многом так сложилось благодаря хиту Николая Баскова "Натуральный блондин".

Тем большее удивление поклонников вызвала фотография певец с непривычно темным для него цветом волос. "Надоело быть блондином 😂", – признался Басков.