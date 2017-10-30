Борисова жестко унизила мать в эфире Первого канала

Знаменитая ведущая Дана Борисова и ее мать Екатерина приняли участие в программе "На самом деле" с Дмитрием Шепелевым. Звезда рассказала зрителям программы, как мать "подсадила" ее на успокоительные.

По словам Борисовой, все началось в 16 лет. У девушки начались проблемы со сном. "Вероятно, у меня было деструктивное детство, у меня перед глазами был пример родителей, они дважды расходились. Также плюс отпечаток профессии, я перед съемкой себя очень накручивала и не спала всю ночь", – предполагает известная ведущая.

Она утверждает, что первый человек, который дал ей сильнодействующие успокоительные – это ее мама. Девушка уверена, что Екатерина Ивановна действовала из благих побуждений. "Потому что мама всегда хотела меня спасать, чтобы я не мучилась", – настаивала Борисова.

Несмотря на подобные оговорки и заверения гостей студии в любви к своей родительнице, Дана несколько раз начинала обвинять свою мать. "За мое восстановление заплатила не ты. Мой ребенок с тобой не обещается, мой ребенок тебя стыдится. Ты сломала жизнь всем окружающим", – бросила ведущая в лицо матери. Униженная Екатерина Ивановна могла ответить только "Я люблю тебя".

Публикация от Дана Борисова �� (@danaborisova_official) Окт 14 2017 в 2:53 PDT

Женщина рассказала, как пыталась спасти свою звездную дочь от зависимости. "Когда началась огромные проблемы, мы вызвали на дом наркологов, врачей, не стационарно лечили", – вспоминала Екатерина Борисова.

Дана всю программу продолжала обличать мать. Оказывается, та сама зависима от алкоголя и психотропных препаратов. По словам известной ведущей, у нее получилось справится со своей болезнью в ходе длительной реабилитации на Самуи, а ее мама остается зависимой. "Мама не справилась, она глубоко больной человек", – подчеркнула Борисова.

Из фраз Даны, становится понятно, что она винит в своей зависимости родную мать. По словам ведущей, Екатерина Борисова постоянно повышала своей звездной дочери дозировку. "У меня было такое впечатление, как будто мама меня хотела видеть спящей красавицей", – вспоминала Дана.