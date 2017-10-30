Борисова жестко унизила мать в эфире Первого канала
По словам Борисовой, все началось в 16 лет. У девушки начались проблемы со сном. "Вероятно, у меня было деструктивное детство, у меня перед глазами был пример родителей, они дважды расходились. Также плюс отпечаток профессии, я перед съемкой себя очень накручивала и не спала всю ночь", – предполагает известная ведущая.
Она утверждает, что первый человек, который дал ей сильнодействующие успокоительные – это ее мама. Девушка уверена, что Екатерина Ивановна действовала из благих побуждений. "Потому что мама всегда хотела меня спасать, чтобы я не мучилась", – настаивала Борисова.
Несмотря на подобные оговорки и заверения гостей студии в любви к своей родительнице, Дана несколько раз начинала обвинять свою мать. "За мое восстановление заплатила не ты. Мой ребенок с тобой не обещается, мой ребенок тебя стыдится. Ты сломала жизнь всем окружающим", – бросила ведущая в лицо матери. Униженная Екатерина Ивановна могла ответить только "Я люблю тебя".
Женщина рассказала, как пыталась спасти свою звездную дочь от зависимости. "Когда началась огромные проблемы, мы вызвали на дом наркологов, врачей, не стационарно лечили", – вспоминала Екатерина Борисова.
Дана всю программу продолжала обличать мать. Оказывается, та сама зависима от алкоголя и психотропных препаратов. По словам известной ведущей, у нее получилось справится со своей болезнью в ходе длительной реабилитации на Самуи, а ее мама остается зависимой. "Мама не справилась, она глубоко больной человек", – подчеркнула Борисова.
Из фраз Даны, становится понятно, что она винит в своей зависимости родную мать. По словам ведущей, Екатерина Борисова постоянно повышала своей звездной дочери дозировку. "У меня было такое впечатление, как будто мама меня хотела видеть спящей красавицей", – вспоминала Дана.
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