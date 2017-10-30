Борисову отговаривали от встречи с Шепелевым

Дана Борисова вернулась в Москву, чтобы принять участие в съемках нового выпуска передачи Дмитрия Шепелева "На самом деле". Телеведущая призналась, что ее отговаривали от участия в ток-шоу, но она сделала по-своему.

Дана Борисова заявила, что в Москве у нее "миллион дел". "Расписана каждая минутка. В первую очередь съемка в программе Шепелева. Поездку, билет, проживание в гостинице оплачивает программа. Поклонники настойчиво просили меня не ходить туда, но я решила пойти. Также в моих планах посетить Неделю моды в Москве. Там я буду красивая, загоревшая и уверенная. Ориентировочно в Москве я проведу десять – двенадцать дней. Надолго возвращаться в Россию я пока сама не готова", – цитирует Дану Борисову "Собеседник".

Кстати, на своей официальной страничке в социальной сети Instagram телеведущая сделала анонс будущей передачи, которая выйдет в эфир уже сегодня, 30 октября. " 💐💐💐Сегодня в 18.45 Вся правда о моей маме 🤧😳😰😱Кто такая #екатеринаивановна ?)) Ангел или человек, принесший ПЕРВОЕ ВЕЩЕСТВО?))😷🤧👿👻Сегодня в 18.45!!!! НЕ ПРОПУСТИТЕ", – написала Дана в подписи к собственной фотографии.

Интересно, что многочисленные подписчики негативно восприняли новость об участии Борисовой в скандальном шоу. В частности, пользователям Сети не понравилось, что телеведущая пытается унизить мать. "Передачу смотреть не хочу. Мама в жизни главное!", "Рай лежит у ног матерей! Какие обиды не были на маму вы, не имеете права ее в чем то обвинять, она мать, родившая вас и этим все сказано. Дана, я хочу вас предостеречь, вы любите безумно свою дочь и ваша мама тоже любит вас, она имеет на вас права больше чем кто -либо. Какое у вас будет отношение к матери такое у вашей дочери будет к вам. Даже если мать вам скажет тьфу, вы все равно не имеете права ей отвечать тем же. Бойтесь Бога, Он все видит, все вернется. И оставьте эти передачи и выяснения отношений, встаньте на правильный путь и живите ради дочери и своей матери. Вот два самых родных человека", – написали Дане фанаты.

Публикация от Дана Борисова �� (@danaborisova_official) Окт 30 2017 в 1:53 PDT

Поклонники не разделили желание Борисовой лишний раз мелькнуть на телевидении таким способом. "Полное разочарование!!! Дана?!😋😏😣 Зачем маму винить ?", "Маму топит конкретно🙈", "Мама это святое!", "Я понимаю, что сейчас нужны деньги, но не такими же методами. Какая бы мама не была, она мама ваша. Мир сошел с ума", – возмутились поклонники.