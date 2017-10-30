Прыткая жена Джигарханяна скрылась от астрономического долга

Виталина прихватила ключи от нескольких квартир. Но продать она их пока не сможет .

Молодая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская покинула Россию. По словам отца пианистки, она приняла решение уехать, так как боялась за свою жизнь – якобы театр находится на грани развала, а ей угрожали. Скорее всего она находится в Тбилиси, откуда вылетит на родину в Киев.

В программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" представитель Виталины Элина Мазур сообщила, что на жену худрука идет чудовищное давление. Именно поэтому та выполнила все требования – уволилась из театра и согласна на развод.

Во время эфира встал вопрос о разделе весомого имущества между престарелым актером и его прыткой пассией. По заверению Мазур в течение пяти лет супруга Джигарханяна не может ничего делать с полученной недвижимостью: ни продавать его, ибо самая дорогая из квартир была куплена в кредит, а сумма задолженности на сегодняшний день составляет астрономические 10 миллионов.

Но возникает логичный вопрос: кто будет возвращать средства банку в случае бесповоротного бегства Виталины?..

Выяснилось и еще одна деталь – Виталина перед бегством оставила ключи от одной из квартир. Но престарелого Джигарханяна вряд ли прельщает перспектива жить на окраинной Молодогвардейской улице, когда он привык обитать в центре. Поэтому друзья сняли ему 3-комнатную квартиру рядом с театром на Ломоносовском проспекте.



Впрочем, сама жена артиста обещает вернуться. "Я подожду его человеческую реакцию, я надеюсь, что услышу что-то от него. Я не доверяю людям, в чьих руках он находится", – сообщила Цымбалюк-Романовская.

