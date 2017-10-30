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Мать Цымбалюк-Романовской больна раком

Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: facebook.com
Мать Виталины Цымбалюк-Романовской серьезно больна – у нее диагностировано онкологическое заболевание. Сама супруга Армена Джигарханяна отказалась говорить, где находится в данный момент.

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Скандальная история развода актера Армена Джигарханяна и его молодой жены Виталины Цымбалюк-Романовской породила множество слухов. Разобраться в происходящем попытался Андрей Малахов в программе "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".

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Именно там стало известно, что мать молодой жены Армена Джигарханяна больна раком. Оказалось, что перед отъездом женщина успела пройти более десяти курсов химиотерапии. Примечательно, что высказать свое мнение дали и самой Цымбалюк-Романовской.

Она связалась со студией по Skype, чем еще сильнее подогрела слухи о том, что сбежала из России и отправилась в Тбилиси, откуда намерена уехать в Киев. Впрочем, сама супруга Джигарханяна отказалась сообщать, где конкретно находится. Тем не менее на вопрос ведущего, планирует ли она возвращаться в Россию, Виталина ответила утвердительно.

Кроме того, она призналась, что не может доверять словам мужа, пока он произносит их в окружении людей, от которых зависят его жизнь и здоровье. Цымбалюк-Романовская подчеркнула, что боится за актера.

Напомним, с самого начала скандальной истории с разводом Армен Джигарханян не живет в своем доме. Квартиру ему снимают друзья, а до этого ночевать актеру приходилось в театре. По закону вся недвижимость артиста теперь принадлежит сбежавшей Цымбалюк-Романовской – за время отношений с ним она приобрела три квартиры, и все записаны на нее.

Автор: Геннадий Куприянов30 октября 2017, 19:03

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