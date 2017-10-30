Мать Цымбалюк-Романовской больна раком
Скандальная история развода актера Армена Джигарханяна и его молодой жены Виталины Цымбалюк-Романовской породила множество слухов. Разобраться в происходящем попытался Андрей Малахов в программе "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".
Именно там стало известно, что мать молодой жены Армена Джигарханяна больна раком. Оказалось, что перед отъездом женщина успела пройти более десяти курсов химиотерапии. Примечательно, что высказать свое мнение дали и самой Цымбалюк-Романовской.
Она связалась со студией по Skype, чем еще сильнее подогрела слухи о том, что сбежала из России и отправилась в Тбилиси, откуда намерена уехать в Киев. Впрочем, сама супруга Джигарханяна отказалась сообщать, где конкретно находится. Тем не менее на вопрос ведущего, планирует ли она возвращаться в Россию, Виталина ответила утвердительно.
Кроме того, она призналась, что не может доверять словам мужа, пока он произносит их в окружении людей, от которых зависят его жизнь и здоровье. Цымбалюк-Романовская подчеркнула, что боится за актера.
Напомним, с самого начала скандальной истории с разводом Армен Джигарханян не живет в своем доме. Квартиру ему снимают друзья, а до этого ночевать актеру приходилось в театре. По закону вся недвижимость артиста теперь принадлежит сбежавшей Цымбалюк-Романовской – за время отношений с ним она приобрела три квартиры, и все записаны на нее.
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