Осин сказочно похорошел рядом с Даной Борисовой

Темой очередной программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" стала "Трезвая осень Евгения Осина". Известный певец, страдающий от алкоголизма, вышел на связь с Москвой из Таиланда, где проходит курс лечения от пагубной зависимости.

Уже более месяца артист ведет трезвый образ жизни в центре реабилитации на острове Самуа. Попасть Осину туда помогли телеведущий Андрей Малахов и его коллега Дана Борисова, которая сама стала пациенткой центра, борясь с наркоманией.

Прежде, чем связаться с Евгением, в студию "Прямого эфира" пригласили его подругу, певицу Наталью Штурм. Исполнительница откровенно рассказала о том, как спасала своего товарища. "Если бы не мы... Женя признался, что пил 30 лет, через день. Но свой алкоголизм как болезнь не признавал. Мы давно дружили, вместе ездили на гастроли. Мы любили друг друга как настоящие друзья", - поделилась артистка.

По словам Натальи, она решила вытаскивать Осина из трясины алкоголизма, как только узнала, что у певца стали отниматься ноги и его все забыли и бросили на произвол судьбы. Штурм заявила, что привезла к нему врачей, чтобы те отвезли его на обследование в клинику.

Вскоре на видеосвязь со студией вышел и сам Евгений. Увидев помолодевшего и похудевшего артиста, гости и ведущий ахнули – настолько он, почти сказочно, похорошел и изменился с момента приезда на реабилитацию. "Ты точно не в клинике пластической хирургии?", -уточнил ошарашенный Малахов.

"Привет всем! Я здесь пересмотрел свое мировоззрение, очень хорошо себя чувствую, мне это пошло на пользу", – обратился к студии певец. При этом он еще раз удивил присутствующих заявлением, что все сказанное Штурм – ложь.

Публикация от Дана Борисова �� (@danaborisova_official) Авг 19 2017 в 5:00 PDT

"Она мне тогда принесла бутылку, а журналисты подмешали туда какую-то гадость. Наташа мне не друг, она просто моя давняя знакомая", - рассказал Осин. "Это ты начала меня спаивать", – обвинил певицу Евгений.

Но артистка за словам в карман не полезла. "Тебя невозможно споить, потому что ты гиблый алкоголик. Ты жив-то благодаря мне… Я продукты тебе тогда принесла, кстати, с тебя тысяча рублей!", – бросила в ответ артисту Наталья.

Осин не остановился на обвинениях и высказал свое недовольство лично Малахову. По его словам, Дана и Андрей сулили ему совершенно другие условия нахождения на острове. "Я попал в серьезный режим… Мне обещали свободное поселение, мототехнику и наличные деньги. Здесь ничего этого нет", - пожаловался исполнитель.

Публикация от Дана Борисова �� (@danaborisova_official) Сен 5 2017 в 10:54 PDT

Однако, несмотря на капризы, Евгений благодарен тем, кто ему помог в трудной жизненной ситуации. Он показал студии, как живет и проводит время. Вскоре к Осину присоединилась и находящаяся на острове Дана Борисова. Телеведущая поприветствовала всех, сказав, что очень соскучилась. Поддержать Евгения Осина пришла и мама Даны Екатерина Ивановна. Она попросила певца набраться терпения и пройти курс лечения до конца.

Осин обратился и к коллеге Крису Кельми, который тоже появился на передаче. Многие считают, что звезда 90-х страдает от алкогольной зависимости, поэтому нуждается в помощи. Крис отметил, что Евгений прекрасно выглядит, и выразил надежду на его дальнейшее выздоровление.

"Я понимаю, что мы отрицаем нашу зависимость. Но нужно что-то делать, потому что все симптомы указывают на то, что это плохо кончится. Вплоть до летального исхода", - обратился Осин к Кельми. "Я желаю тебе встать на путь выздоровления. Сначала отказывает печень, поджелудочная, потом ноги, а потом начинаются такие болезни, как панкреатит, язва желудка, а в худшем случае – цирроз печени и все. Я лежал в больнице, видел людей, которые уже были желтого и оранжевого цвета. Я бы не хотел, чтобы мы так кончили. Поэтому давай, старичок, как-то выруливать. Если тебе понадобится моя помощь, я тебе помогу", – заявил Осин.

В финале передачи Крис Кельми согласился отправиться на лечение в Таиланд. Исполнитель добавил, что с огромным удовольствием проведет время вместе с Евгением Осиным и Даной Борисовой.