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Беременная Рапунцель показала фото с голым мужчиной

Ольга Рапунцель. Фото: instagram.com/olyarapunzel
После скандальных разборок с мужем Дмитрием Дмитренко Ольга Рапунцель объявила о том, что вернулась на "Дом-2". Девушка опубликовала фото, на котором запечатлела себя и голого мужчину, и выразила надежду, что сможет наладить жизнь и воспитать ребенка.

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Ольга Рапунцель оставила пространный пост на своей официальной страничке в социальной сети Instagram, который подкрепила фотографией, где запечатлела себя и голого мужчину (облаченного лишь в полотенце) на заднем плане. Рапунцель дала понять, что вернулась на телепроект "Дом-2" и, по всей видимости, мужчина является участником реалити-шоу.

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Ольга Рапунцель (Григорьевская, Дмитренко)

Ольга Рапунцель (Григорьевская, Дмитренко) участница реалити-шоу "Дом-2"

"Я и подумать не могла , что бывших участников могут вернуть на проект , и я не ожидала такого поворота ! Мир не без добрых людей ! Благодарю 🙏❤ " – написала Ольга.

Звезда скандально известного реалити-шоу поблагодарила поклонников за поддержку. "Хочу каждого обнять из вас , поцеловать и сказать Я люблю вас 🙏💋❤ Мои дорогие спасибо вам за поддержку 🙏Я знаю , ведь тех ,кто меня любит намного больше ❤ и Я не одна 🙏 есть вы у меня и Самое главное счастье это мой ребенок Я стараюсь не читать плохие , негативные комменты , это пишут глупые люди , у которых нет ничего святого , вы с ума сошли ! Вы чего такие злые ? Бумеранг еще никто не отменял Не верьте слухам ! Это ваше дело верить мне или кому угодно !" – высказалась Рапунцель.

Ольга заявила, что не хотела бы быть матерью-одиночкой, а уж родить она могла и от богатого мужчины, но своего мужа Дмитрия Дмитренко она любила "искренни". Сейчас же Ольга его презирает и сомневается, любил  ли он ее вообще.

"Он играл и он не хочет вернуть семью , все что он говорит , это пустые слова ! Еще и не признается и на жалость давит ! Пусть он остается со своим враньем ! Я поплакала , успокоилась , иду дальше 🙏 " – настроена на позитив Ольга. По словам Рапунцель, для нее на первом месте стоит здоровье ребенка, которого она носит под сердцем.

"Вы не поймете , что я пережила , скажу одно , я благодарна Богу со мной и ребенком все хорошо 🙏 главное сейчас Я в безопасности ,Я сохраню себя и ребенка", – заявила Рапунцель.

Напомним, ранее звезда "Дома-2" Ольга Рапунцель подала заявление в полицию на своего мужа, экс-участника реалити-шоу Дмитрия Дмитренко. Беременная девушка обвинила его в избиениях и намерена с ним развестись.

Автор: Наталья Аряева3 октября 2017, 12:56
ФОТОРЕПОРТАЖ

Красивая история любви беременной звезды "Дома-2" закончилась крахом

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