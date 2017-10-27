Корчевников не выдержал семейных разборок Казаченко

Певец Вадим Казаченко и его женщины – директор Ирина Аманти и молодая жена Ольга Мартынова – стали гостями нового выпуска шоу Бориса Корчевникова "Судьба человека". Когда Вадим и Ольга сцепились в словесной дуэли, ведущий этого не выдержал – Борис заявил, что покидает студию, чтобы они смогли выяснить отношения.

С конца 2016 года личная жизнь Вадима Казаченко не дает покоя заинтересованной общественности. Тогда беременная жена популярного исполнителя 35-летняя Ольга Мартынова публично заявила об угрозах со стороны артиста, который требовал от нее развода. Но еще больше претензий брошенная супруга предъявляла к возлюбленной и директору Казаченко Ирине Аманти. По мнению Ольги, именно эта женщина разрушила их с Вадимом семью.

До сих пор семейный конфликт не исчерпан, наоборот, он оброс судебными исками с обеих сторон, взаимными претензиями и бесплодными разбирательствами. Борис Корчевников попытался положить этому конец – он пригласил в студию своей передачи "Судьба человека" Вадима Казаченко, Ирину Аманти и Ольгу Мартынову. Интересно, что вначале перед ведущим сидели только певец и его директор (на руках у Аманти находилась маленькая собачка). Им на экране показали интервью, которое дала передаче Ольга Мартынова.

Казаченко комментировал каждое высказывание: "На колено, когда я делал ей предложение, не становился. Все легенды рождаются из маленьких нюансов… Я не планировал жениться на Ольге, это была супружеская измена. Пока мы не могли наладить отношения с Ириной, у меня были отношения с Ольгой".

Ближе к концу передачи Корчевников заявил, что Мартынова сейчас находится за кулисами и может в любой момент появиться в студии. Борис спросил у Вадима, готов ли он принести ей извинения за все несправедливые слова. Тот ответил согласием. Тогда Ирина Аманти заявила: "Ну а мне зачем здесь сидеть? Я выйду, а она пускай заходит. Мне все равно, на что Вадим согласен. Это его решение. Он же взрослый человек. Можно я выйду отсюда?" Корчевников ей любезно разрешил покинуть студию.

Интересно, что параллельно с этим показали Ольгу в гримерной. Та призналась, что ей стыдно за поведение Вадима. "Это просто ужас. Мне неудобно за него", – со слезами в голосе призналась Мартынова.

Едва Ирина ушла, появилась Ольга. "Я хотела спросить у Вадима, в какой момент он извинился. В какой момент это произошло? Я все видела, у меня только два вопроса…." – немедленно перешла в наступление Мартынова. "Я принес извинения за резкие слова, которые сказал в сентябре прошлого года. Я готов еще раз сегодня извиниться за те слова, признать, что я был совершенно не прав, говоря об этом", – ответил ей Казаченко.

В какой-то момент супруги настолько увлеклись семейными разборками, что Борис Корчевников, который тщетно пытался установить контакт между ними, заявил в камеру: "То, что мы сейчас слышим, это ужасный итог судьбы человека и судьбы двух этих людей. Если вы не договоритесь, то этот ад будет продолжаться". Затем Корчевников, не выдержав, сказал, что покидает студию, чтобы Казаченко и Мартынова наконец наедине решили все свои проблемы, а затем действительно ушел за кулисы. На этом ток-шоу и закончилось.