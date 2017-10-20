Казаченко стало плохо после внезапного появления дочери

По информации некоторых СМИ, Вадиму Казаченко несколько раз вызывали скорую помощь. Как предполагают поклонники, некогда популярный исполнитель переживает из-за драматических событий, которые сейчас происходят в его жизни.

Накануне, 19 октября, бригады скорой помощи трижды выезжали к певцу Вадиму Казаченко. Приехавшие на вызов медики поставили артисту диагноз – стенокардия, компетентно сообщает "Пятый канал". Однако, несмотря на жалобы на сердце, от госпитализации Казаченко отказался.

Стенокардия это клинический синдром, характеризуемый ощущением или чувством дискомфорта за грудиной. Боль появляется внезапно при физической нагрузке или эмоциональном стрессе, после приема пищи, обычно иррадиирует в область левого плеча, шеи, нижнюю челюсть, между лопаток, левую подлопаточную область и продолжается не более 10—15 минут.

Многочисленные поклонники предполагают, что причиной плохого самочувствия артиста являются драматические события, которые в последнее время происходят в его жизни. Напомним, на днях редакторам скандально известного ток-шоу "Пусть говорят" удалось разыскать внебрачную дочь Казаченко, о существовании которой артист даже не догадывался.

Тем же вечером артист стал не только отцом 24-летней харьковчанки Влады Романцовой, но и дедушкой, так как у той растет дочь. До выноса в студию заветного конверта с результатами ДНК-теста девушка рассказала, что с ее матерью Вадим познакомился в Евпатории, где у певца проходили гастроли.

В декабре 2016 года в ту же студию приходила на тот момент беременная жена Казаченко – 35-летняя Ольга Мартынова и заявила об угрозах со стороны мужа, который требовал от нее развода. Но еще больше претензий брошенная супруга предъявляла к возлюбленной и директору певца Ирине Аманти. По мнению Ольги, именно эта женщина разрушила их с Вадимом семью.

