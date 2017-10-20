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Казаченко стало плохо после внезапного появления дочери

Вадим Казаченко. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
По информации некоторых СМИ, Вадиму Казаченко несколько раз вызывали скорую помощь. Как предполагают поклонники, некогда популярный исполнитель переживает из-за драматических событий, которые сейчас происходят в его жизни.
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Накануне, 19 октября, бригады скорой помощи трижды выезжали к певцу Вадиму Казаченко. Приехавшие на вызов медики поставили артисту диагноз – стенокардия, компетентно сообщает "Пятый канал". Однако, несмотря на жалобы на сердце, от госпитализации Казаченко отказался.

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Стенокардия это клинический синдром, характеризуемый ощущением или чувством дискомфорта за грудиной. Боль появляется внезапно при физической нагрузке или эмоциональном стрессе, после приема пищи, обычно иррадиирует в область левого плеча, шеи, нижнюю челюсть, между лопаток, левую подлопаточную область и продолжается не более 10—15 минут.

Многочисленные поклонники предполагают, что причиной плохого самочувствия артиста являются драматические события, которые в последнее время происходят в его жизни. Напомним, на днях редакторам скандально известного ток-шоу "Пусть говорят" удалось разыскать внебрачную дочь Казаченко, о существовании которой артист даже не догадывался.

Тем же вечером артист стал не только отцом 24-летней харьковчанки Влады Романцовой, но и дедушкой, так как у той растет дочь. До выноса в студию заветного конверта с результатами ДНК-теста девушка рассказала, что с ее матерью Вадим познакомился в Евпатории, где у певца проходили гастроли.

В декабре 2016 года  в ту же студию приходила на тот момент беременная жена Казаченко – 35-летняя Ольга Мартынова и заявила об угрозах со стороны мужа, который требовал от нее развода. Но еще больше претензий брошенная супруга предъявляла к возлюбленной и директору певца Ирине Аманти. По мнению Ольги, именно эта женщина разрушила их с Вадимом семью.

Автор: Наталья Аряева20 октября 2017, 09:53
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