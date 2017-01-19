Шансонье Новиков: Мне русская плаха милее

Оскандалившийся бард Александр Новиков дал пресс-конференцию в Екатеринбурге. Артист заявил, что нашел способ вернуть деньги пайщикам, и опроверг информацию о бегстве из России.

Бард, шансонье и художественный руководитель Уральского государственного театра эстрады Александр Новиков заявил, что нашел способ, с помощью которого пайщики коттеджного поселка "Бухта Квинс" смогут вернуть свои деньги.

"На сегодняшний день достигнуто соглашение и мной найден инвестор, который готов вернуть деньги пайщикам путем выкупа паев", – объявил Новиков. Речь идет о ВТБ банке, миллиардере Алибеке Исаеве, а также еще двух инвесторах, которых он пока не называет. Новиков пообещал, что деньги пайщики могут начать получать уже в сегодня, 19 января.

Шансонье прокомментировал информацию о своем побеге из страны, будучи под подпиской о невыезде. Новиков заявил, что ни о каком побеге не может быть и речи. "Мне русская плаха милее заморских гамбургеров и кока-колы. Для меня побегушничество – позор", – цитируют барда РИА Новости.

Напомним, Новикову предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса ("Мошенничество в особо крупном размере"). По версии следствия, артист причастен к хищению 41 миллиона рублей у пайщиков при возведении коттеджного поселка "Бухта Квинс", который так и не был достроен.

Ранее Верх-Исетский суд Екатеринбурга арестовал бизнес-партнера барда, бывшего заместителя министра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова. Он проведет в СИЗО ближайшие два месяца. Новиков заявил, что сделает все для того, чтобы тот вышел на свободу.