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В семье звезды сериала "Ольга" новая смерть

Яна Троянова. Кадр из фильма "Страна ОЗ" (2015)
Умер родной брат бывшего мужа актрисы Яны Трояновой. У мужчины были серьезные проблемы с алкоголем и наркотиками.
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Стало известно, что скоропостижно скончался деверь звезды сериала "Ольга" Яны Трояновой Владимир Ширинкин. Мужчине было 32 года. Его нашли под окнами десятого этажа. О несчастье, которое случилось еще весной, стало известно лишь сейчас.

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Яна Александровна Троянова

Яна Александровна Троянова актриса

"Вова жил в Екатеринбурге на улице Молотобойцев вместе с мамой. Несчастный случай произошел в мае. В последнее время Володя почти ни с кем не общался", – рассказал друг покойного Александр Семенов.

Как выяснилось, у Владимира Ширинкина были серьезные проблемы с алкоголем и запрещенными препаратами. "Он несколько раз попадал в тюрьму – деньги из дома выносил. Недавно освободился после годовой отсидки и опять принялся за старое: наркотики, алкоголь", – сообщила журналистам подруга семьи Виктория.

Яна Троянова как могла пыталась помочь Владимиру. Однако все ее попытки не увенчались успехом. Как рассказали близкие к семье люди, Владимир нигде не работал, а жил благодаря пенсии матери. "Гибель Ширяя – так мы Вову называли между собой – не афишировалась. Я сама узнала от нашего общего друга. Да там и родни-то не осталось. Одна Янина свекровь", – цитирует подругу Ширинкина Ольгу Starhit.

Напомним, первое замужество Яны Трояновой было крайне неудачным. Супруг Константин Ширинкин (умер в 2004 году) поднимал на нее руку и регулярно оскорблял. "Из хороших воспоминаний – только выход из роддома. Все! Остальное – драки, измены, унижения… Когда я лежала в больнице со сломанным носом и тяжелым сотрясением мозга, мама пришла и сказала: "Не для этого я тебя рожала". И тогда я развелась. После того брака осталось выжженное поле…" – высказалась в недавнем интервью актриса.

В 2010 году Яна потеряла единственного сына Николая. Тот попал в плохую компанию, как говорили в окружении Трояновой, и вскоре пристрастился к алкоголю и наркотикам.

Автор: Наталья Аряева2 октября 2017, 09:48

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