У жены Хворостовского сдали нервы после новости о смерти певца

Супруга артиста сделала важное заявление. Она послала к черту лживых журналистов.

Меньше часа на сайте "КП" провисела новость о том, что в Америке скончался прославленный баритон Дмитрий Хворостовский. Поклонники, убитые этим сообщением, сделали массу перепостов сообщения. А журналисты оборвали телефон супруги певца. Та была вынуждена выступить с заявлением о том, что появившаяся информация – ложь.

"Мой муж в порядке и счастливо спит рядом со мной!!!", – сообщила Флоранс на своей странице в социальной сети. У нее сдали нервы после новости о смерти артиста и она не сдержалась: "К черту людей, пишущих такие вещи!!!".

Вскоре и директор Дмитрия Хворостовского Марк Хилдрю опроверг сообщение о смерти артиста "Это полная неправда!!! Он жив и находится дома", – написал Марк в ответ на запрос агентства РИА "Новости".





Dni.Ru связались с журналисткой Еленой Лаптевой, которая распространила непроверенную информацию. "Ох, мне конечно очень стыдно про это говорить, но это я виновата в распространении новости про Дмитрия Хворостовского и его якобы уход из жизни. Только моя вина, – призналась Елена. – Злой человек опубликовал в Сети, мне подтвердили инсайдеры, а я, как журналист, написала, первый раз в жизни не проверив. Дай Бог, пусть живет долго и счастливо и нашими молитвами. Перед ним и его женой я, конечно же, извинюсь и уж не знаю как заглажу вину. Нельзя в таких вещах полагаться на непроверенную информацию – это урок большой не только мне, но и всем нашим СМИ. Все камни в этот раз я заслужила. Мне очень стыдно. Но, конечно, самое главное, что он жи . Как мне больно что я сделала больно многим людям, которые этого не заслужили"

