После разрыва с женой Хворостовский стал другим

Друг рассказал о состоянии Дмитрия Хворостовского после распада его первого брака. По словам приятеля, оперный певец был подавленным и растерянным, однако новая возлюбленная сделала из него другого человека.

Впервые Дмитрий Хворостовский женился в 1991 году. Однако спустя восемь лет оперный певец расстался с женой, а в 2001 году оформил развод. Как пояснил причины распада семьи Хворостовский, предательства он не прощает.

Сейчас артист счастлив во втором браке. Дмитрий уже 16 лет женат на итальянке швейцарского происхождения Флоранс. "Я помню Диму после распада первого брака: он был подавленным, растерянным. А потом встретил Флошу и стал другим человеком – счастливым, с блеском в глазах. Диму поразило, насколько его любимая щедрая женщина, привыкшая заботиться, оберегать", – рассказал друг Хворостовского Павел Антонов.

Приятель отметил одну деталь в отношениях Дмитрия и Флорас. "Они уже столько лет вместе, а до сих пор все время держатся за руки, даже тогда, когда за ними никто не наблюдает", – сообщил журналистам мужчина.

Публикация от Florence (@flosha1) Июн 19 2017 в 11:27 PDT

Антонов рассказал смешной случай, который произошел с ним и супругой Хворостовского. "При всей идиллии есть в их паре место и юмору, и озорству. Помню, спустя несколько месяцев после свадьбы пришел к ним в гости. Стали с Флошей дурачиться. Я ей говорю: мол, ты – Флошка-картошка. А она: "А ты – Пашка-какашка!" И как ее после этого называть не русской, а итальянкой?" – цитирует приятеля Хворостовского Starhit.

В последнее время Флоранс и Дмитрий особенно близки, ведь, напомним, оперный певец страдает от опухоли мозга с 2015 года. По некоторым данным, в последний раз исполнителя госпитализировали в декабре 2016-го: тогда он слег с пневмонией. Для прохождения лечения певец был вынужден отменить несколько выступлений. В конце сентября 2015 года исполнитель возобновил концертную деятельность. Хворостовский прошел ряд курсов химиотерапии, однако победить заболевание до сих пор не удалось.

