Пригожин оценил шансы Панайотова на "Евровидении"

Продюсер Иосиф Пригожин высказался о шансах Александра Панайотова на победу в "Евровидении". Ранее стало известно, что исполнитель может представить Россию на конкурсе.

"Александр Панайотов – действительно достойный исполнитель, я считаю, это правильный выбор, – рассказал Пригожин корреспонденту Dni.Ru. – Но на "Евровидении", к сожалению, учитывается не мастерство исполнителя, а наличие материала, песни. Нужна яркая композиция, которая привлечет внимание зрителей, что называется, "зацепит".

А вообще, по мнению продюсера, конкурс уже давно потерял свой уровень. "Евровидение" превратилось в нечто второсортное, – высказался Иосиф Игоревич. – Я уже давно твержу, что нам нужно организовать собственный международный конкурс – силами "Первого канала", второго канала. Назовем его, к примеру, "Интервидение", подтянутся и другие страны. Приведу пример. На "Первом канале" была передача "Один в один", затем на втором появилось что-то похожее – "Точь-в-точь". И эти проекты друг другу совершенно не мешают".

В целом Иосиф Игоревич настроен вполне оптимистично. "Вообще наши исполнители гораздо крепче, чем весь этот конкурс, – полагает продюсер. – Чем тратить время на этот смотр художественной самодеятельности, лучше им заняться чем-то по-настоящему полезным. "Евровидение" сейчас превратилось в какое-то ПТУ. Последние несколько лет я его не смотрел и смотреть не собираюсь, хотя по профессии мне, вроде бы, положено".