Директор Ротару о ее "похищении"

Концертный директор певицы Софии Ротару прокомментировал новость о якобы похищении артистки. В ночь с 30 на 31 января неизвестный позвонил в полицию и сообщил, что держит исполнительницу в заложниках.

"Такого просто не может быть! С Софией Михайловной все в порядке", – рассказал корреспонденту Dni.Ru директор Игорь Курилев. Он усомнился, что кто-то из поклонников певицы способен на такое.

Напомним, в ночь с 30 на 31 в полицию позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что держит в заложниках Софию Ротару. Злоумышленник добавил, что певица находится в его квартире на Садовой улице. "В руках у меня страпон, я намерен ее убить", – сказал он.

На место прибыли правоохранители, однако обнаружить "похитителя" не удалось. Злоумышленника разыскивают.



Другой концертный директор Ротару Сергей Лавров сообщил, что сейчас она находится в Испании. "Ни по каким квартирам по улицам Садовым она не ездит, у Софии Михайловны слишком плотный график, чтобы это делать", – цитирует его Life.ru.

К слову, в последнее время в адрес артистки поступает много критических отзывов. Недавно известный музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что певица давно далека от творчества. "Мне обидно за Софию Ротару, – признался он. – После смерти своего мужа – прекрасного музыканта Анатолия Евдокименко – она оказалась дезориентирована в том музыкальном материале, который ей предлагают".