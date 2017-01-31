Директор Ротару о ее "похищении"

Вайкуле рассказала о второй семье Новая внешность Памелы Андерсон Стоянов о возрождении "Городка" Муж о беременности Калманович Дом-2
Шоу-бизнес

Кети Топурия оскорблена новостью о романе с Гуфом

PR-директор артистки назвала бредом информацию о ее отношениях с рэпером
Шоу-бизнес

Известную ведущую обругали за показ интимных действий

Общественность возмутилась, когда увидела пикантные фотографии
партнеры
Вторник 31 января
Лента новостей
13:58
Россиянам пообещали жилье в ипотеку под 8%
13:57
В Кремле обеспокоены ситуацией в Донбассе
13:56
Европа отправляет в утиль использованного Порошенко
13:46
Никиту Белых закрывают в "Матросской тишине"
13:38
Где романтично провести 14 февраля
13:28
Значение имени Мария
13:19
Путин назначил нового замминистра обороны
13:06
При пожаре в квартире на востоке Москвы погиб человек
12:57
Москвичка попала в секс-рабство после отдыха на Кавказе
12:37
Ресторан в центре Москвы "заминировали" из-за счета на 11 тысяч
12:29
"Единая Россия" начинает подготовку к осенним выборам
12:24
К Навальному пришли полицейские
12:17
Столичный депутат протаранила головой шлагбаум
12:16
Когда в Москву придет весна
12:07
Чемпиона Сочи-2014 Труненкова отстранили на четыре года
12:02
ЧМ-2016 в Москве спасли от теракта
11:59
Какова цена человеческого счастья
11:55
Жена первого главы ЛНР: Его могли отравить чашкой кофе
11:46
Названа дата возобновления полетов в Египет
11:45
Пропавшего в Москве ребенка нашли у матери
11:38
Труп сутки пролежал на улице в Подмосковье
11:26
Трамп сделал новый вызов политикам и экономистам
11:24
Мать спасла ребенка от травмы ударом ноги (видео)
11:22
В России ввели налог на снег и дождь
11:02
120 стран заявили об участии во Всемирном фестивале молодежи
11:01
В "Ленинград Центре" покажут мистическое шоу "Прекрасная М"
10:55
В честь убитого в Турции посла назовут улицу в Москве
10:45
Орловский чиновник свернул сковороду в трубочку (видео)
10:44
У российской актрисы украли кошелек с 240 тысячами рублей
10:26
Курс рубля обвалится на 10%
10:25
Ахметов обвинил Порошенко в вымогательстве 200 млн
10:23
Инженера "Газпрома" нашли мертвым на работе в Москве
10:04
Хаски устроили гонки под Омском
09:48
Юрий Чайка откровенно о детях-миллионерах
09:26
США оштрафовали немецкий банк из-за России
09:25
Сердца россиян спасут из космоса
09:13
В Москве похитили пятилетнего ребенка
09:00
Юрий Стоянов о возрождении "Городка"
08:39
Порошенко оправдался за побег от Меркель
08:37
Трамп выкинул за борт взбунтовавшегося министра
08:36
Новая внешность Памелы Андерсон
08:12
В Забайкалье двух подростков задержали за убийство школьницы
07:59
Полиция проверяет сообщение о наезде на женщину с коляской в Москве
00:02
Пугачева обнимала другого в присутствии Галкина
21:58
Мир поднял на смех эмблему украинского "Евровидения-2017"
21:55
Российским паралимпийцам запретили участвовать в отборе на Игры
21:43
В московском метро поймали мужчину с автоматом
21:36
В Минске простились с Александром Тихановичем
21:32
Врач вылетел из скорой от столкновения с иномаркой (видео)
21:28
Брэд Питт избавился от воспоминаний о Джоли
21:12
Как развиваться острову Русский
21:07
Пассажирка московского метро сломала спину на эскалаторе
20:58
Медведев назначил нового замглавы Минэкономразвития
20:51
Врач-насильник из Подольска оказался многодетным отцом
20:31
В Пензенской больнице пациентка 6 часов пролежала на полу (видео)
20:16
Тигры покусали человека в цирке Волгограда
19:55
Раскрыта тайна предсмертных видений
19:52
Порошенко начал финальный этап распродажи Украины
19:42
На севере Москвы произошла массовая драка
19:19
В семье Жириновского произошло несчастье
19:15
Раскрыта личность врача-насильника из Подольска
19:06
Финалистку "Мисс Украина" затравили за любовь к Москве
18:47
Жириновский пожаловался на подарок Прохорова
18:43
В России резко выросло число безработных
18:19
Неудачные наряды Гильдии актеров
18:17
Толерантная Меркель устроила Трампу взбучку
18:16
Москвичей предупредили о резком изменении погоды
18:10
В Махачкале мужчину придавило штангой (видео)
18:09
Полыгалову из "Дома-2" оттаскали за волосы из-за Барзикова
17:53
Бабкина поразила фото без макияжа
17:51
Фигуристка Погорилая попала в аварию
17:48
Десять фактов о РЭУ имени Плеханова
17:37
США изменили порядок выдачи виз россиянам
17:35
Янукович сделал признание по делу о Майдане
17:24
На Украине представили символы "Евровидения"
17:23
Ради спасения сына мужчина кинул его в руки приятелю (видео)
17:21
Бузовой вставляют палки в колеса
17:09
Петренко рассказал о новорожденном
16:57
Пристав запрыгнул на крыло самолета в погоне за нарушителем
16:53
Поляки разрешили России поделить Украину
16:52
Губерниев объяснил "демарш" украинцев во время гимна России
16:50
Под Москвой врач надругался над пациенткой после реанимации
16:50
Больной отец Валерии Гай Германики просит о помощи
16:47
Мешок посеял панику в метро Петербурга
16:43
Порошенко убивает украинцев ради симпатии Трампа
16:19
Хаски испугался зажима для волос (видео)
16:13
Стритрейсерша Багдасарян вернулась к обязательным работам
16:12
Мимика актрисы Вайноны Райдер восхитила соцсети
16:06
Гигинеишвили взял в заложники Михалкову
15:55
Украинцам обещают бриллианты за оплату коммуналки
15:50
Девушка разбилась в самолете сразу после публикации видео
15:46
Что стало с дочерью Ксенофонтовой после скандала
15:45
Почему люди болеют
15:38
Мнение: "гоночный болид" Mercedes-AMG GLE 43 4Matic
15:32
Путин призвал раскрыть доходы казачьих атаманов
15:29
Размеры могилы внучки Лебедева заинтересовали РПЦ
15:27
Ира Нельсон из Reflex прошла курс лечения в Дубае
15:24
Самые известные голливудские вонючки
15:23
Особое отношение Трампа к Путину оскорбило немцев
15:17
Назарбаев готовит специальное заявление

Самое читаемое

Бесстыдство Киркорова и компании возмутило зрителей
Фото малыша Собчак взорвало Сеть
Умирающая от рака певица молит Эрнста о помощи
Судьба проекта "Дом-2" решена
Женщина прыгнула под поезд метро ради спасения дочери
Шоу-бизнес

Директор Ротару о ее "похищении"

София Ротару. Фото: GLOBAL LOOK press\ Anatoly Lomohov
Концертный директор певицы Софии Ротару прокомментировал новость о якобы похищении артистки. В ночь с 30 на 31 января неизвестный позвонил в полицию и сообщил, что держит исполнительницу в заложниках.
прочитано 2943 раза

"Такого просто не может быть! С Софией Михайловной все в порядке", – рассказал корреспонденту Dni.Ru директор Игорь Курилев. Он усомнился, что кто-то из поклонников певицы способен на такое.

ПО ТЕМЕ

Чем утешается София Ротару

Москвич заявил о похищении Софии Ротару

 София Ротару

София Ротару певица, актриса

Напомним, в ночь с 30 на 31 в полицию позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что держит в заложниках Софию Ротару. Злоумышленник добавил, что певица находится в его квартире на Садовой улице. "В руках у меня страпон, я намерен ее убить", – сказал он.

На место прибыли правоохранители, однако обнаружить "похитителя" не удалось. Злоумышленника разыскивают. 

Другой концертный директор Ротару Сергей Лавров сообщил, что сейчас она находится в Испании. "Ни по каким квартирам по улицам Садовым она не ездит, у Софии Михайловны слишком плотный график, чтобы это делать", – цитирует его Life.ru.

К слову, в последнее время в адрес артистки поступает много критических отзывов. Недавно известный музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что певица давно далека от творчества. "Мне обидно за Софию Ротару, – признался он. – После смерти своего мужа – прекрасного музыканта Анатолия Евдокименко – она оказалась дезориентирована в том музыкальном материале, который ей предлагают".

Автор: Светлана Корнеева31 января 2017, 12:10
ФОТОРЕПОРТАЖ

Знаменитые красавицы за 50

567

комментарии

Политика

Жена первого главы ЛНР: Его могли отравить чашкой кофе
Порошенко оправдался за побег от Меркель
Трамп выкинул за борт взбунтовавшегося министра
Янукович сделал признание по делу о Майдане

Шоу-бизнес

Кети Топурия оскорблена новостью о романе с Гуфом
Известную ведущую обругали за показ интимных действий
Страшное фото борющейся с раком певицы
Глюк'Ozа намекнула на проблемы с мужем

Проишествия

Раскрыта личность врача-насильника из Подольска
Девушка разбилась в самолете сразу после публикации видео
Украинские боевики с балалайками блокировали банки России
Тигр загрыз сэкономившего на билете туриста (видео)

Lifestyle

Где романтично провести 14 февраля
Любимые артисты советской эстрады: Эдуард Хиль
Названа дата возобновления полетов в Египет
Мир поднял на смех эмблему украинского "Евровидения-2017"
Шоу-бизнес

Вайкуле рассказала о второй семье

Популярная певица призналась, что тяжело расстается с близкими людьми
Общество

Когда в Москву придет весна

По прогнозам синоптиков, теплая погода в столице установится не по календарю
Шоу-бизнес

Антон Макарский ушел от жены

В совместной жизни супругов не всегда все было гладко
Шоу-бизнес

Глюк'Ozа намекнула на проблемы с мужем

Поклонники певицы стоят на ушах из-за ее предполагаемого развода с бизнесменом

Гороскоп

Астрологический прогноз с 30 января по 5 февраля 2017 года
Мишель Обама уходит в бизнес
Алена Водонаева снова выйдет замуж
Астрологический прогноз с 23 по 29 января 2017 года

Фоторепортажи

Хаски устроили гонки под Омском
Неудачные наряды Гильдии актеров
Самые известные голливудские вонючки
Как российские фигуристы покорили Европу

Спорт

Губерниев объяснил "демарш" украинцев во время гимна России
Лаборатория WADA опровергла доклад Макларена
Роналду грязно обругал фанатов "Реала"
Вратарь забросил невероятную шайбу через всю площадку (видео)

Регионы

Орловский чиновник свернул сковороду в трубочку (видео)
В Махачкале мужчину придавило штангой (видео)
Пристав запрыгнул на крыло самолета в погоне за нарушителем
На Волге погибла школьница и пытавшаяся ее спасти собака
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru