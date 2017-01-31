Москвич заявил о похищении Софии Ротару. Полиция немедленно отреагировала на вопиющее происшествие.

Инцидент произошел ночью в центре Москвы. Некий мужчина позвонил в полицию и сообщил, что держит в заложниках Софию Ротару в своей квартире на Садовой улице. Злоумышленникрассказал, что легендарная исполнительница находится у него дома взаперти, и, со слов мужчины, он готов расправиться с артисткой. "В руках у меня страпон, я намерен ее убить", – цитирует неизвестного злоумышленника Life.ru.

Правоохранительные органы немедленно отреагировали на сообщение о происшествии. На место незамедлительно прибыл наряд полиции, однако обнаружить мужчину не удалось. В настоящее время ведется розыск злоумышленника.

Отметим, что в последнее время в адрес прославленной певицы поступает много критических отзывов. В частности, известный музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что Ротару давно далека от творчества.

"Мне обидно за Софию Ротару, – признался Соседов. – После смерти своего мужа – прекрасного музыканта Анатолия Евдокименко – она оказалась дезориентирована в том музыкальном материале, который ей предлагают. Анатолий был ей хорошим советчиком в этом. Поскольку сама Соня – не музыкант, она только певица, которая плохо разбирается в музыкальном стилях и жанрах. Вы послушайте, что она поет сегодня – какой-то ужас, типа "Океана твоей любви"! За последние годы Ротару выпустила только две более-менее приличные песни – "Белая зима" и "Белый танец", все остальное – откровенный шлак. У нее были прекрасные вещи, написанные композитором Тухмановым, Кирияком, Теодоровичем, Матецким, Бабаджаняном – "Верни мне музыку", "Лаванда", но все в прошлом. У меня такое чувство, что сегодня Ротару кто-то просто двигает из верховной власти, потому что певица в ее нынешнем состоянии очень далека от творчества".