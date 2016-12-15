Чем утешается София Ротару

Певица объяснила свое двухлетнее отсутствие. И заодно открестилась от слухов.

Без песен в исполнении Софии Ротару в этом году не обошлись ни дискотека "Авторадио", ни фестиваль "Песня года", ни съемки традиционных новогодних "огоньков". Например, в праздничном эфире на "Первом канале" она споет "Сколько бы зима ни мела" и "На семи ветрах", хотя большинство участников представят только по одной композиции.

Поклонники рады, что Ротару теперь много времени проводит в России. А она объяснила, где пропадала так долго: "Редко выступаю, потому что тщательно готовлюсь к каждому концерту. Два года не выступала – записывала новые песни. Отдыхала. Я люблю шопинг. Обожаю продуктовые магазины".

А вот слухи о том, что на родной Украине она занялась фермерским бизнесом, певица опровергла. "Нет никакого фермерского хозяйства! Я должна выходить к зрителям – какой бизнес? Я без этой работы жить не смогу", – цитирует народную артистку нескольких республик портал Sobedesnik.ru

Стоит заметить, что внесценческий бизнес у главной "хуторянки" эстрады все-таки есть – вот уже несколько лет в ее владении находится роскошный бутик-отель "Вилла София" на набережной Ялты. Прекрасная сантехника, дорогая косметика, великолепная обстановка, фрукты и шампанское как комплимент от отеля – гостиница пользуется спросом у политиков и артистов. Хотя проживание в одном из 12 номеров у Ротару стоит недешево – от 16 до 82 тысяч рублей за сутки.