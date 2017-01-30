Брэд Питт избавился от воспоминаний о Джоли

Знаменитый голливудский актер Брэд Питт выкинул из дома вещи своей не менее звездной супруги Анджелины Джоли. Свидетелями избавления актера от прошлого стали соседи.

Очевидцами необычной картины стали проживающие рядом с особняком известного семейства американцы. Судя по всему, Брэд решил избавиться от всего, что напоминает ему об Анджелине.

Актер руководил выносом из дома почти всего, что в нем находилось. Рабочие не просто складывали, а швыряли когда-то дорогие для семьи вещи в автофургон, словно хлам, передает сайт Radaronline.com.

Некоторые вещи падали на землю, но никто не обращал на это никакого внимания. Грузчики не торопились поднять упавшее. Среди пылящегося на земле имущества оказались милые семейные безделушки четы Джоли-Питта – рамки от фотографий, мелкие сувениры и прочее. Этим с удовольствием воспользовались все желающие.

Примечательно, что Брэд Питт даже не попытался призвать рабочих работать поаккуратнее. Похоже, он был рад, что наконец-то избавляется от вещей, вызывавших у него мучительные воспоминания.

Как стало известно, пару дней назад Брэд снова заселился в семейный дом, который и он, и Анджелина с детьми покинули в сентябре после решения о разводе. Издание сообщает, что актер намерен использовать этот дом для встреч со своими детьми, которые, как он надеется, вскоре станут более частыми и регулярными.