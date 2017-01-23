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Пелагею обругали после рождения ребенка

Пелагея. Фото: GLOBAL LOOK press
На днях певица Пелагея впервые стала матерью – у нее с супругом, хоккеистом Иваном Телегиным, родилась дочь. Сейчас же появились новые подробности о крошке, а также негативные комментарии в сторону новоиспеченных родителей.
прочитано 9271 раз

О новорожденной дочери Ивана Телегина и Пелагеи рассказал коллега хоккеиста, защитник "Салавата Юлаева" Захар Арзамасцев. "Мы же хорошо знакомы с ним еще по юниорам. Поговорили с ним о хоккее, ну и девочка у него родилась... Поздравил, это же здорово! Ваня сказал, она высокая родилась, очень красивая будет. Я сразу заметил: есть в кого высокой быть", – цитирует Захара Арзамасцева "Р-Спорт".

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Отметим, что пользователи Сети весьма негативно высказались в сторону новоиспеченных родителей. А все потому, что ради Пелагеи Телегин бросил свою гражданскую супругу, которая на тот момент находилась на седьмом месяце беременности. По мнению блогеров, счастья на несчастье нельзя построить.

"овца, заблудшая в чужую семью, может увести из нее только барана....", "Грязная история с четой Телегиной так и останется грязной", "чем этот ребенок лучше предыдущего,который брошен оказался??!!!", "Жалко ребенка, которого бросил этот Телегин ( кстати жутко страшный) ну думаю ни она первая, ни она последняя", "Бумеранг работает всегда, дело только во времени))", "Пелагея как и многие дамы в шоу-бизе увела Телегина. Разбила отношения", "Некрасивая история с Телегиным и всем это известно", "Для меня ОБРАЗ ЗАГАДОЧНОЙ И ПОРЯДОЧНОЙ ПЕЛАГЕИ лопнул как мыльный пузырь", "Нельзя строить счастье сделав несчастным ребенка Ивана! Не ожидала от Пелагее такого хода ..." – так звучали негативные комментарии в сторону новоиспеченных родителей.

Напомним, о радостном событии стало известно, когда Телегин получил подарок во время Матча звезд Континетальной хоккейной лиги (КХЛ). В честь рождения девочки спортсмену преподнесли детскую игрушку – неваляшку.

"Все ребята из дивизиона Боброва, видимо, домой хотели. Когда гол забил, качал клюшку, потому что ребенок родился. Вчера родилась девочка, назвали Таисией. Мне на стадионе вручали в подарок куклу-неваляшку", – поведал в недавнем интервью счастливый Иван Телегин.

Автор: Олег Райцин23 января 2017, 09:05
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