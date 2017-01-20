Садальский поглумился над странностями Зверева

53-летний парикмахер все больше напоминает куклу Барби с бородой. И выглядит из-за этого комично.

Актер и телеведущий Стас Садальский посмеялся над привычкой поющего парикмахера Сергея Зверева всюду появляться в короне. На своей странице в социальной сети Садальский опубликовал коллаж со съемок в Останкино и остроумно подписал его цитатой из басни Александра Головко: "Купила Ворона на рынке корону, Примерив, сказала, взглянув в зеркала: "Ах, в этой короне сидеть мне на троне... Ни разу царицею я не была!". А к этому четверостишью добавил хэштег "сошелсума".

Но, как известно, нельзя сойти с ума дважды. Ведь корон у Зверева, кажется, больше, чем перьев на костюме Филиппа Киркорова. Да и количеством песен пребывающая в вечном шоке звезда может спорить с поп-королем. "У меня сейчас песни прямо потоком рождаются. Все – суперхиты. Просыпаюсь в четыре утра от того, что новый шлягер в голове появился. Звезда вообще в шоке! – признался Dni.Ru Зверев. – Сейчас вот готовлюсь менять корону. Новую мне сделала дизайнер из Сургута.

Фото опубликовано Станислав Садальский (@stassadal) Янв 19 2017 в 4:07 PST

Корон Звереву требуется много, поскольку иногда случаются казусы. "Я весь в кураже, излучаю секс, стою, пою, а с меня сыплются блестки! – жаловался Зверев журналистам. – Представляете? А все из-за некачественных корон. Оказывается, большинство дизайнеров их делают на клею! А я об этом не знал. Думал, что все качественное. Я сказал: у суперзвезды должно быть все самое лучшее. Никакого клея!".

Подписчики страницы Садальского комментируют увиденное: "Ужас ужасный! Деградация в умах", "Ряженый и скоморох в самом плохом смысле этого слова... Еще и по телевизору показывают", "У нас в шоу-бизнесе одни короли и королевы, не очень понятно кто их короновал, когда и где это происходило?".

