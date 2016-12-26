Садальский жестко прошелся по "наглому" Галкину

Звездный острослов Станислав Садальский жестко прошелся по супругу Аллы Пугачевой Максиму Галкину. Актер считает, что в роли телеведущего юморист потерпел поражение.

И хоть репортеры утверждают, что детское шоу мужа Примадонны "Лучше всех" стало сенсацией и бьет рекорды по рейтингам, Садальский считает, что не все так хорошо.

Галкин в роли ведущего проекта не приглянулся актеру. Звездный сплетник решил, что муж Пугачевой не очень хорошо общается с детьми. На место Максима Станислав поставил бы Ивана Урганта.

"Галкин разговаривает с детьми на птичьем языке, на курином. Так нельзя! – возмутился Садальский. – Они просто маленькие, но все понимают. Идеально общается с детками Иван Ургант. Он разговаривает с ними, как с ровней. А этот "уси-пуси, мармеладный". Галкин так изображает себя... Как будто спрашивает: "Мне что, уйти, что ли?" Все время так и хочется ответить: "Уйди!" Кроме наглости, я ничего в нем не вижу!"

Станислав дал совет Максиму, опираясь на слова мудреца. "Знаете, как классик в свое время сказал: "Писать для детей нужно так, как и для взрослых, только лучше!" Так и здесь. Разговаривать с детьми нужно, как со взрослыми. Но Галкин этого не умеет", – убежден строгий критик Садальский.

Фото опубликовано Станислав Садальский (@stassadal) Дек 26 2016 в 3:49 PST

Примечательно, что юмористка Елена Борщева, напротив, осталась в восторге и от Максима, и от его шоу. Актриса побывала на съемках у Галкина, после чего поделилась впечатлениями с журналистами.

"Я пришла туда скептически настроенной. Думаю: "Ну что я там увижу? Дети, показуха, трясущиеся родители!" И ошиблась. Все было очень грамотно сделано. А дети такие интересные! Галкин, которого я обожаю, конечно, бесподобен, – цитирует Борщеву сайт Sobesednik.ru. – Не сказала бы, что он сильно волновался. Общается так, как нужно с детьми. Видно, что Макс стал папой. И очень здорово, что он постоянно подчеркивает: "Мы, взрослые, настолько ничтожны по сравнению с такими талантливыми детьми!"