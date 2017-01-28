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Николаев и Киркоров показали последние фото с Тихановичем

Филипп Киркоров и Александр Тиханович. Фото: Дни.Ру
Звезды российской эстрады размещают на своих страницах в соцсетях фотографии в память о народном артисте Белоруссии Александре Тихановиче. Соболезнования семье певца выразили Игорь Николаев, Филипп Киркоров и Лолита Милявская.
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На своей странице в Instagram Николаев выложил последнее фото с Тихановичем. "Он присылал мне смс-поздравления с каждым праздником. Когда я приезжал в Минск с гастролями или на съемки, всегда приходил за кулисы. И вот эта его улыбка, которая на снимке, никогда не сходила с его уст... наш человек, Музыкант, Профессионал... Соболезную Ядвиге и всем, для кого Александр был дорог", - написал певец (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.).

Это последнее фото с Сашей Тихановичем. Он присылал мне смс-поздравления с каждым праздником. Когда я приезжал в Минск с гастролями или на съёмки, всегда приходил за кулисы. И вот эта его улыбка, которая на снимке, никогда не сходила с его уст... наш человек, Музыкант, Профессионал... Соболезную Ядвиге и всем, для кого Александр был дорог. R. I. P. #александртиханович #ядвигапоплавская #игорьниколаев @uliaveronika

Фото опубликовано Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music)


Соболезнование в связи со смертью Александра Тихановича выразил и Филипп Киркоров, также разместивший в соцсети снимок с солистом ансамбля "Верасы". "Не стало моего большого друга Александра Тихановича, легендарного музыканта, солиста любимейшей в СССР белорусской группы "ВЕРАСЫ". Эх, Александр Григорьевич, рано ты ушел от нас", – отметил певец.

Скорбная весть настигла меня сегодня утром здесь. Не стало моего большого друга Александра Тихановича, легендарного музыканта, солиста любимейшей в СССР белорусской группы «ВЕРАСЫ». Эх, Александр Григорьевич, рано ты ушёл от нас...... Навсегда в памяти останутся наша многолетняя дружба, сумасшедшие дни в Финляндии на Евровидении-2007 и наша совместная работа с Димой Колдуном, до сих пор никем непревзойденный высокий результат для Беларуси на Евровидении. И это все было благодаря тебе и твоей сумасшедшей энергии, любви и вере в свою Родину!!! Твои песни, наши встречи, твой юмор, и, конечно, твоё доброе, широкое, любящее сердце навсегда останутся в нашей памяти и в истории нашей музыки, несмотря на границы и время!! Царствие тебе небесное, Друг!!!

Фото опубликовано Филипп Киркоров (@fkirkorov)


По словам Киркорова, он долгие годы дружил с Тихановичем. "Навсегда в памяти останутся наша многолетняя дружба, сумасшедшие дни в Финляндии на Евровидении-2007 и наша совместная работа с Димой Колдуном, до сих пор никем непревзойденный высокий результат для Беларуси на Евровидении. И это все было благодаря тебе и твоей сумасшедшей энергии, любви и вере в свою Родину!!! Твои песни, наши встречи, твой юмор, и, конечно, твое доброе, широкое, любящее сердце навсегда останутся в нашей памяти и в истории нашей музыки, несмотря на границы и время", – написал российский певец.

Лолита в своем Instagram поддержала жену Тихановича Ядвигу Поплавскую. "Не могу представить, как сейчас Ядя.. Всю Жизнь вместе с Сашей.. И вряд ли кто-то может представить Их друг без друга!.. Поплавская и Тиханович", – написала она.


Александр Тиханович скончался в Белоруссии на 65-м году жизни. Он был любимым певцом многомиллионного СССР. Артист прославился работой в ансамбле "Верасы", где пела и Ядвига Поплавская, ставшая впоследствии его женой.

Автор: Федор Лопырев28 января 2017, 17:45

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