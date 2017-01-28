Николаев и Киркоров показали последние фото с Тихановичем

Звезды российской эстрады размещают на своих страницах в соцсетях фотографии в память о народном артисте Белоруссии Александре Тихановиче. Соболезнования семье певца выразили Игорь Николаев, Филипп Киркоров и Лолита Милявская.

На своей странице в Instagram Николаев выложил последнее фото с Тихановичем. "Он присылал мне смс-поздравления с каждым праздником. Когда я приезжал в Минск с гастролями или на съемки, всегда приходил за кулисы. И вот эта его улыбка, которая на снимке, никогда не сходила с его уст... наш человек, Музыкант, Профессионал... Соболезную Ядвиге и всем, для кого Александр был дорог", - написал певец (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.).

Соболезнование в связи со смертью Александра Тихановича выразил и Филипп Киркоров, также разместивший в соцсети снимок с солистом ансамбля "Верасы". "Не стало моего большого друга Александра Тихановича, легендарного музыканта, солиста любимейшей в СССР белорусской группы "ВЕРАСЫ". Эх, Александр Григорьевич, рано ты ушел от нас", – отметил певец.

По словам Киркорова, он долгие годы дружил с Тихановичем. "Навсегда в памяти останутся наша многолетняя дружба, сумасшедшие дни в Финляндии на Евровидении-2007 и наша совместная работа с Димой Колдуном, до сих пор никем непревзойденный высокий результат для Беларуси на Евровидении. И это все было благодаря тебе и твоей сумасшедшей энергии, любви и вере в свою Родину!!! Твои песни, наши встречи, твой юмор, и, конечно, твое доброе, широкое, любящее сердце навсегда останутся в нашей памяти и в истории нашей музыки, несмотря на границы и время", – написал российский певец.

Лолита в своем Instagram поддержала жену Тихановича Ядвигу Поплавскую. "Не могу представить, как сейчас Ядя.. Всю Жизнь вместе с Сашей.. И вряд ли кто-то может представить Их друг без друга!.. Поплавская и Тиханович", – написала она.

Александр Тиханович скончался в Белоруссии на 65-м году жизни. Он был любимым певцом многомиллионного СССР. Артист прославился работой в ансамбле "Верасы", где пела и Ядвига Поплавская, ставшая впоследствии его женой.