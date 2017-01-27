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Рудковская ужаснула уродством на ногах

Яна Рудковская. Фото: GLOBAL LOOK press\Panoramic
Новая фотография Яны Рудковской не пришлась по вкусу ее многочисленным поклонникам. В частности, фанаты разглядели несовершенства на ногах продюсера.
прочитано 2733 раза

На днях Яна Рудковская побывала в Париже. Оттуда продюсер порадовала многочисленных поклонников идиллическими фото. На одном из них Яна запечатлена сидящей с чудесным букетом на большой овальной оттоманке. При этом Рудковская облачена лишь в леопардовую расцветку пижаму. На первом плане при этом засняты длинные босые ноги Яны.

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Яна Александровна Рудковская музыкальный продюсер, телеведущая, предприниматель

Внимательные (если не сказать, глазастые) подписчики умудрились разглядеть несовершенства на ногах продюсера. " а что это у яны на ногах? пластыри? косточки? шишки выпирают, что ли? не балерина ж не волочкова чтоб такое уродство было... аааа шпильки! точняк! она ж все время на каблуках вот и резуьтат. спрятала б тогда чтол и", "А что это с ногой???", "Каблуки дают о себе знать, косточки на ногах, пальцы... уф, лучше не фотографировать...", "Силиконовые накладки для кривых и худых ножек", – так звучали негативные комментарии особо зрячих фанатов.

Ранее Яна наделала немало шума, опубликовав пикантное фото с супругом, фигуристом Евгением Плющенко. Снимок, которым поделилась со своими подписчиками музыкальный продюсер, сильно выбивается из того, что обычно привыкли видеть посетители ее страницы в Instagram.

Мало того, что он черно-белый, так еще и она, и ее муж предстали на фото в нижнем белье. Подписчики Яны Рудковской от снимков оказались в полнейшем восторге. Компиментами осыпали как ее, так и Плющенко.

Автор: Олег Райцин27 января 2017, 17:02
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Звездные дети на обложках глянца

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