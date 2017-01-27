Джигурду хотят принудительно лечить

В Сети появилась новая петиция, направленная на принудительное лечение Никиты Джигурды. Сам же артист считает себя нормальным и заявил, что тем, что его предал, будет стыдно.

В Интернете набирает популярность очередная петиция, направленная в сторону публичного человека. На сей раз речь идет о скандально известном артисте Никите Джигурде. Обеспокоенная общественность обратилась к министру здравоохранения Российской Федерации Веронике Скворцовой с просьбой принудительного лечения звезды картины "Любить по-русски".

"Данная петиция многим из нас подсказана не только лишь адекватной оценкой происходящего, но и чувством обычной жалости к человеческому созданию. Производить шоу из проблем больного человека, как минимум не гуманно", – сообщается в обращении к Скворцовой. Отметим, что пока петицию поддержало менее 100 человек.

Впрочем, сам Никита Джигурда не считает, что ему нужно проходить лечение в "психиатрической или реабилитационной" клинике. Ранее артист в стихотворной форме написал на своей страничке в социальной сети "ВКонтакте" о том, что предавшим его людям будет стыдно.

"Как в фильме "Любить по русски" – я одержУ ПОБЕДУ – и будет стыдно тем, кто нагрузки не выдержал и ДЖИГУРДУ прЕдал!" – на сей раз решил обойтись без мата Никита. Запись он сопроводил видеороликом, на котором запечатлел себя с Бари Алибасовым.

Ранее продюсер группы "На-На" в открытом письме признался, что когда-то считал Джигурду прекрасным актером, но сейчас Никита изменился до неузнаваемости.

Алибасов был гостем на передаче Андрея Малахова "Пусть говорят", которая была посвящена Никите Джигурде и его борьбе за миллиард рублей. Никита носился по студии, рычал, приближался на небезопасное расстояние к другим участникам шоу, в общем, вел себя весьма эмоционально.

"Никита Джигурда – худшее из того, что могло быть в моей жизни, настолько омерзительно Джигурда вел себя у Андрея Малахова, – написал Алибасов. – Похоже, он действительно свихнулся от завещанного ему миллиарда. А ведь я знал его прекрасным театральным актером, блистательно игравшим и в кино".

Алибасов назвал то, что происходило на программе, "фантасмагорией в аду", признался, что раздавлен его поведением. Продюсер во время передачи пытался усмирить актера, но все было тщетно.

"Этот человек полностью вышел из-под контроля своего сознания. Просто "соскочил с катушек", его бешенство, абсолютный идиотизм указывали на то, что он окончательно сошедший с ума... Жаль человека. Красочная картина того, что с людьми делают деньги", – посетовал Алибасов.