Джигурда показал подросшую красавицу-дочку

В жизни Никиты Джигурды сейчас очень тяжелый период, но он мужественно и стойко переносит все удары судьбы. Актеру помогает держаться и надеяться на лучшее его дочь Эва-Влада.

У Никиты и его бывшей жены, олимпийской чемпионки Марины Анисиной, есть двое детей: сын Мик-Анжель-Крист, который родился в 2009 году, и дочка Эва-Влада, появившаяся на свет в 2010-м.

Наследница актера и фигуристки растет настоящей красавицей. Джигурда поделился в Twitter портретом своей наследницы.

Малышка одета в белое вечернее платье с открытыми плечами. На голове у нее красуется корона, а в ушах – серьги. На шее – красивое колье. Яркая блондиночка с пронзительным взглядом похожа на настоящую принцессу.

Любящий отец, оказавшийся в разлуке с экс-супругой и детьми, посвятил дочке нежные поэтические строки.

"Моя натуральная блондУха ЧУДО мое КОРОЛЕВА РусИ ЭвА-ВлАда материлизация святОго ДУХА помогАет ОГОНЬ ЛюбвИ воскресИть", – написал с умилением Джигурда, который ранее заявил, что не хочет развода и непременно вернет Марину Анисину.

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Моя натуральная

блондУха

ЧУДО моё

КОРОЛЕВА РусИ

ЭвА-ВлАда

материлизация

святОго ДУХА

помогАет

ОГОНЬ ЛюбвИ

воскресИть pic.twitter.com/Qli4tk5lOW — Jha НатХан БРАТ АШ G (@DZHIGURDA12) 26 января 2017 г.

Видимо, на скандально известного артиста, после шоу с которым ведущий "Пусть говорят" Андрей Малахов выразил желание освятить студию, нахлынула ностальгия. Он даже дал в соцсетях ссылку на видео родов своей жены. Никита снял во всех подробностях, как появлялась на свет Эва-Влада.

Напомним, Джигурда и Анисина развелись в конце ноября 2016 года. По словам адвоката Марины, причиной стали непреодолимые разногласия между супругами, а также безответственное отношение Никиты к своей семье.

Как писали Dni.Ru, в данный момент актер борется за наследство в один миллиард рублей, которое им с бывшей женой оставила бизнес-вумен Людмила Браташ. Сестра погибшей утверждает, что документ подделан. Судебные тяжбы продолжаются.

