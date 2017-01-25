Алибасов о кошмарной "жизни" с Джигурдой

Продюсер Бари Алибасов поделился впечатлениями от съемок программы "Пусть говорят", куда был приглашен в качестве гостя. Передача была посвящена бизнес-вумен Людмиле Браташ, которая по завещанию оставила актеру Никите Джигурде и его супруге Марине Анисиной почти миллиард рублей.

В эфире ведущий Андрей Малахов неожиданно заявил, что Джигурда живет в квартире Алибасова. Участники передачи восприняли это как шутку, но телезрители приняли слова шоумена за чистую монету. По Сети моментально разлетелась новость о том, что сердобольный продюсер приютил актера. Напомним, что после развода с Анисиной артист и правда остался без жилья.

"Все это чушь собачья! – эмоционально высказался Алибасов в беседе с корреспондентом Dni.Ru. - Дело в том, что я сказал на передаче, что как-то раз, несколько лет назад, Никита оставался у меня ночевать, когда поссорился с Анисиной. Малахов тут же пошутил, что он, наверное, у меня живет. Эта шутка настолько ему понравилось, что он ее повторил несколько раз за передачу. На самом деле, Никита был у меня дома неделю назад, показал мне документы, копию завещания и попросил прийти на ток-шоу, поддержать его. Я согласился, потому что всегда хорошо с ним общался. Тогда я еще не знал, в какой кошмар ввязываюсь".

По словам Бари, актер был абсолютно невменяем. Хамил ведущему и зрителям, кричал, читал молитвы. "Я понимаю, что он входит в образ, играет роль. Но всему должен быть предел – такого безобразия я даже от Джигурды не ожидал! – пожаловался Алибасов. – Я пытался усадить его, успокоить, даже несколько раз пнул – все было напрасно. Он даже демонстрировал зрителям свой... Ну, вы понимаете. Конечно, он не раздевался, просто делал такой жест, с помощью которого мужчины иногда показывают свое превосходство. Не знаю, оставили это в передаче или нет".

Бари Каримович полагает, что причиной странного поведения актера как раз и является злосчастное завещание. "Мне кажется, они все там из-за этих денег съехали с катушек, и Джигурда в первую очередь. Самое главное – он действительно законный наследник, но ведь этому никто не верит. Просто потому, что он так себя ведет. А на передаче обсуждают не то, что женщину убили из-за этих денег, а безумие Джигурды. Очень грустно об этом говорить – когда-то я действительно его уважал. Это блестящий актер, потрясающий человек", – заключил собеседник Dni.Ru.