Алибасов: Джигурда – худшее, что было в моей жизни

Продюсер Бари Алибасов высказался об участии в программе "Пусть говорят" с актером Никитой Джигурдой. Dni.Ru публикуют его открытое письмо, в котором тот признается, что когда-то считал Джигурду прекрасным актером, но сейчас Никита изменился до неузнаваемости.

"Никита Джигурда – худшее из того, что могло быть в моей жизни, настолько омерзительно Джигурда вел себя у Андрея Малахова, – написал Алибасов. – Похоже, он действительно свихнулся от завещанного ему миллиарда. А ведь я знал его прекрасным театральным актером, блистательно игравшим и в кино".

Алибасов назвал то, что происходило на программе, "фантасмагорией в аду", признался, что раздавлен его поведением. Кроме того, ведущий передачи Андрей Малахов постоянно шутил, что Джигурда якобы живет у продюсера. "Три года назад "На-На" снималась вместе с ним в клипе на Арбате. Съемки продолжались всю ночь. Под утро, уставшие, забрели ко мне домой, Никита тут же свалился и заснул. Это было единственное посещение Джигурдой моей квартиры. Об этом я рассказал на программе "Пусть говорят", Андрей Малахов настойчиво шутил: "Джигурда живет у Алибасова", – пожаловался Бари Каримович.

Продюсер во время передачи пытался усмирить актера, но все было тщетно. "Этот человек полностью вышел из-под контроля своего сознания. Просто "соскочил с катушек", его бешенство, абсолютный идиотизм указывали на то, что он окончательно сошедший с ума... Жаль человека. Красочная картина того, что с людьми делают деньги", – сетует Алибасов.

Напомним, недавно в передаче "Пусть говорят" Малахов в шутку заявил, что актер живет в квартире Алибасова. Телезрители приняли слова шоумена за чистую монету. По Сети моментально разлетелась новость о том, что продюсер приютил Никиту. К слову, после развода с фигуристкой Мариной Анисиной артист и правда остался без жилья.