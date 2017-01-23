Джигурда: Считайте меня порноактером

Актер Никита Джигурда в эфире программы "Пусть говорят" попытался оправдаться за попавшее в интернет любовное видео с кумой Людмилой Браташ. По мнению актера, в произошедшем нет ничего постыдного.

Артист пояснил, что всего лишь пытался привести 56-летнюю женщину, находящуюся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, в чувство. Гости передачи обвинили артиста в том, что он изнасиловал несчастную и заслуживает наказания.

На экране в студии в очередной раз продемонстрировали злополучный видеоролик. Сестра погибшей Светлана Романова закрывала лицо руками и отказывалась смотреть видеозапись. Когда она взяла слово, Никита попытался ее перебить. "Выключите ему микрофон", – попросила она. "Х** выключишь!" – принялся спорить с ней артист. "Ваш х** видела уже вся страна". – парировала та. "Тогда считайте меня порноактером", – не растерялся Никита.

Один из гостей передачи выразил мнение, что Никита совершил преступление и должен понести за это наказание. Якобы Людмила в момент записи видео находилась в бессознательном состоянии.

Напомним, Никита Джигурда и фигуристка Марина Анисина борются за наследство в один миллиард рублей, которое им оставила бизнес-вумен. Сестра погибшей утверждает, что документ подделан.

Джигурда и Анисина развелись в конце ноября. По словам адвоката последней, причиной стали непреодолимые разногласия между супругами, а также безответственное отношение Никиты к своей семье.