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Джигурда высказался о драке с Корчевниковым
По словам Джигурды, Корчевников намеренно пытался его спровоцировать. "На "Прямом эфире" произошла очередная провокация через ведущего программы Бориса Корчевникова! – рассказал Никита корреспонденту издания Dni.Ru. – Редакторы хотели – ждали, что я щенка ударю! И делали для этого все возможное, чтобы устроить драку, обвинив в ней Никиту Джигурду, и отправить его – меня – в дурку, через моего, подкупленного ими, не видевшего меня и не общавшегося со мной больше двух с половиной лет моего старшего брата. Это звучит фантастически и невероятно, но это так".
Никита утверждает, что в эфир попало не все. "За кадром осталось, как Борюсик нагло, без спроса снимает с меня очки и говорит: "Пошел вон отсюда!" По их плану Никита Джигурда уходит, а они зовут в студию Иуду – Женю Ильина – нашего водителя, который врет, что им надо. А меня нет, и некому развеять его клевету... Но я остался, предвидя их план, и не поддался на провокации, говоря "Бог поругаем не бывает!" – продолжил актер.
В другой раз, когда актер принялся что-то эмоционально говорить и кричать на всю студию, Корчевников вновь не выдержал: "Заткнись! – крикнул он. – Ты у меня здесь не будешь говорить!"
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