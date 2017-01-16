Джигурда высказался о драке с Корчевниковым

Актер Никита Джигурда прокомментировал инцидент в программе "Прямой эфир". Во время передачи артист вел себя довольно эмоционально, и ведущий в какой-то момент набросился на него.

По словам Джигурды, Корчевников намеренно пытался его спровоцировать. "На "Прямом эфире" произошла очередная провокация через ведущего программы Бориса Корчевникова! – рассказал Никита корреспонденту издания Dni.Ru. – Редакторы хотели – ждали, что я щенка ударю! И делали для этого все возможное, чтобы устроить драку, обвинив в ней Никиту Джигурду, и отправить его – меня – в дурку, через моего, подкупленного ими, не видевшего меня и не общавшегося со мной больше двух с половиной лет моего старшего брата. Это звучит фантастически и невероятно, но это так".

Никита утверждает, что в эфир попало не все. "За кадром осталось, как Борюсик нагло, без спроса снимает с меня очки и говорит: "Пошел вон отсюда!" По их плану Никита Джигурда уходит, а они зовут в студию Иуду – Женю Ильина – нашего водителя, который врет, что им надо. А меня нет, и некому развеять его клевету... Но я остался, предвидя их план, и не поддался на провокации, говоря "Бог поругаем не бывает!" – продолжил актер.

Фото опубликовано НИКИТА ДЖИГУРДА (18+) (@instadzhigurda) Янв 6 2017 в 5:50 PST

Кроме того, из передачи убрали слова присутствовавшего на съемках психиатра. "В конце программы он всех ее участников пристыдил, сказав примерно следующее: "Как вам не стыдно мучить и провоцировать ранимого, уважаемого человека, находящегося длительное время в нечеловеческом стрессе после загадочной смерти любимой кумы!" Но его слова вырезали из эфира, который создатели программы для массового зрителя выдают за прямой эфир!" – возмутился Никита Борисович.





Напомним, в одном из выпусков передачи "Прямой эфир" произошла потасовка между Никитой Джигурдой и Борисом Корчевниковым. Пытаясь что-то объяснить зрителям, актер принялся размахивать руками, и ведущий, видимо, расценил это как проявление агрессии. "Руки свои убрал, убрал свои руки, понял?!" – выкрикнул Корчевников и несколько раз грубо оттолкнул Джигурду. "Бей!" – в ответ подставил щеку Никита. "Да даже руки о тебя марать не хочу", – отмахнулся ведущий.

В другой раз, когда актер принялся что-то эмоционально говорить и кричать на всю студию, Корчевников вновь не выдержал: "Заткнись! – крикнул он. – Ты у меня здесь не будешь говорить!"