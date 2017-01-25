Боня проиграла борьбу за сердце любимого мужчины

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О том, что в отношениях Виктории Бони и Алекса Смерфита не все гладко, стали говорить несколько месяцев назад. Однако сама девушка опровергала эту информацию, опубликовав совместный с Алексом снимок в популярной социальной сети.
Однако дальше журналисты выяснили, что Смерфит подписался на аккаунт некой модели Тейлор Говард. Более того, если судить по снимкам белокурой красотки и знойного брюнета, которые оба публикуют на своих страничках в Instagram, то они находятся в одном месте – на острове миллионеров Сент-Барте.
В свою очередь, Виктория Боня регулярно курсирует между Монако и Россией, и в настоящее время уж точно не находится рядом с гражданским супругом. Который, кстати, недавно заявил в подписи к одному из своих фото, что удаляет все комментарии, сделанные не на английском языке.
Пока журналисты и прочая заинтересованная общественность теряются в догадках, что конкретно происходит в отношениях Бони и Смерфита, другие пользователи Интернета оценили прелести возможной подружки Алекса.
В основном, Тейлор блогерам понравилась, более того, некоторые заметили разительное сходство у девушек, а вот Викторию снова осыпали градом критических отзывов. "Вот настало времечко, Боня, старость стучится в дверь, Дом 2 – все-таки потолок", "Будем ждать развития событий... и надеяться, что не начнет карьеру певицы", "Боня страшна как атомная война, причем не только внешне, не за что даже зацепиться на плюс. Модель свежа, с нежными чертами лица", "принц и золушка-только в сказках...", "Бонька в сравнении с новой пассией просто дешевка", "ну, Бонька допрыгалась со своим сыроедением", "Допостилась эта "блогерша", потому брошенкой осталась", – так прокомментировали перемены в личной жизни Виктории Бони блогеры.
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