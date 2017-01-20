Партнерша Виктории Бони оказалась сутенершей

Бывшая участница "Дома-2" Виктория Боня попала в скандальную историю. Оказалось, партнершей Вики по бизнесу стала женщина с весьма сомнительной репутацией.

С недавних пор Виктория Боня позиционирует себя как дизайнер ретро-купальников. Однако еще до презентации коллекции бывшая участница телепроекта "Дом-2" попала в скандал. Выяснилось, что партнершей Виктории по бизнесу стала... сутенерша. Самое интересное, что об этом рассказала сама Боня.

"Девочки, вы все помните, что недавно я начала производство купальников. В течение полугода я сотрудничала с человеком, который тоже занимается их производством. И когда вышла наша совместная линия и появилось совместное фото с этой девушкой (без имен) до меня дошла очень не лицеприятная информация о том, что она занимается настоящим сутенерством", – сообщила расстроенная Боня.

Виктория призналась, что очень волнуется за свою репутацию, которую регулярно пытаются очернить недобросовестные репортеры. "Я решила прекратить всякое сотрудничество с этим человеком дабы не провоцировать очередную порцию скандалов и слухов. Поэтому, хотела поставит вас в известность. К сожалению, это факт, а не просто слухи. Если бы информация не была проверенной, я бы никогда не стала прерывать сотрудничество, в которое вложила столько времени и сил! Спасибо за понимание!" – приводит слова Виктории Бони сайт "Комсомольская правда".

Фото опубликовано Victoria Bonya ♐️ (@victoriabonya) Янв 19 2017 в 5:31 PST

Ранее новоиспеченная бизнеследи попала под пристальное внимание СМИ после того, как перестала публиковать в своем аккаунте фотографии гражданского мужа Алекса Смерфита. Немедленно поползли слухи о расставании пары. Однако Боня опровергла эту информацию.

Фото опубликовано Victoria Bonya ♐️ (@victoriabonya) Янв 5 2017 в 2:26 PST

"Курочки! Тот факт, что мой муж удалился из инстаграм, вовсе не означает, что он удалился из моей жизни тоже. Фото для вас. Но хочу напомнить, что мы предпочитаем держать наше счастье в тишине. Подальше от ваших 👀 глаз. Спасибо, что кудахчите за нас", – обратилась к подписчикам и прочей неравнодушной общественности Боня, которая на снимке довольно улыбается, в то время как Смерфит ее обнимает.