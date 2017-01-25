Семья Собчак оставила новорожденного Платона

Светская львица отрицает, что она – мать-кукушка. Впрочем, мнение окружающих сплетников ей безразлично.

Ксения Собчак родила первенца два с небольшим месяца назад. Но становиться домоседкой и терять время в декретном отпуске – не по характеру деятельной молодой мамы. Она быстро вернулась к привычным делам – редактированию глянцевого журнала, служебным командировкам, ведению мероприятий, съемкам, светским раутам.

Только что, например, Ксюша вернулась из Парижа, где в служебной командировке была на Неделе моды. А вчера она посетила громкую премьеру экшн-фильма Федора Бондарчука "Притяжение" в кинотеатре "Октябрь". Правда, случился небольшой казус – пока фотографы ловили звезд на "красной дорожке", светская львица прошла незамеченной среди простых смертных. Но организаторы упросили-таки ее выйти и попозировать у баннера картины.

Фото опубликовано Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Янв 24 2017 в 12:08 PST

Оказалось, что Собчак пришла не одна, а с супругом-актером Максимом Виторганом и мамой-сенатором Людмилой Нарусовой. А с кем же в закрытом элитном загородном поселке остался кроха-Платон, на кого его оставили? Этот вопрос Ксюше попытался задать корреспондент Dni.Ru: "Ксения Анатольевна, вы не пропускаете светских мероприятий, и поэтому все говорят, что вы – мать-кукушка..."Собчак и слушать не стал дальше. "Не знаю, кто и что про меня говорит", – отрезала она.

Собчак вообще пресекает всяческие разговоры о ребенке. Она не терпит вторжения в частную жизнь. Даже имя новорожденного телеведущая долгое время скрывала.