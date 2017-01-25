Семья Собчак оставила новорожденного Платона

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Максим Виторган и Ксения Собчак. Фото: Александр Щербак/ТАСС
Светская львица отрицает, что она – мать-кукушка. Впрочем, мнение окружающих сплетников ей безразлично.
прочитано 1263 раза

Ксения Собчак родила первенца два с небольшим месяца назад. Но становиться домоседкой и терять время в декретном отпуске – не по характеру деятельной молодой мамы. Она быстро вернулась к привычным делам – редактированию глянцевого журнала, служебным командировкам, ведению мероприятий, съемкам, светским раутам.

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Модный провал Ксении Собчак

 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая

Только что, например, Ксюша вернулась из Парижа, где в служебной командировке была на Неделе моды. А вчера она посетила громкую премьеру экшн-фильма Федора Бондарчука "Притяжение" в кинотеатре "Октябрь". Правда, случился небольшой казус – пока фотографы ловили звезд на "красной дорожке", светская львица прошла незамеченной среди простых смертных. Но организаторы упросили-таки ее выйти и попозировать у баннера картины. 

Оказалось, что Собчак пришла не одна, а с супругом-актером Максимом Виторганом и мамой-сенатором Людмилой Нарусовой. А с кем же в закрытом элитном загородном поселке остался кроха-Платон, на кого его оставили? Этот вопрос Ксюше попытался задать корреспондент Dni.Ru: "Ксения Анатольевна, вы не пропускаете светских мероприятий, и поэтому все говорят, что вы – мать-кукушка..."Собчак и слушать не стал дальше. "Не знаю, кто и что про меня говорит", – отрезала она. 

Собчак вообще пресекает всяческие разговоры о ребенке. Она не терпит вторжения в частную жизнь. Даже имя новорожденного телеведущая долгое время скрывала. 

Автор: Феликс Грозданов25 января 2017, 10:35
ФОТОРЕПОРТАЖ

Собчак повернулась задом к журналистам

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