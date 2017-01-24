Новый дом Киркорова стоит миллиард рублей

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Король российской эстрады сделал себе царский подарок к юбилею. Размахом он переплюнул даже имение Максима Галкина!
прочитано 468 раз

Филиппу Киркорову грех жаловаться на жилищные условия. В Москве у него есть квартиры в Филипповском переулке и Земляном валу – в последней он когда-то жил с Пугачевой, а сегодня хранит концертные костюмы. Кроме того, у певца имеется особняк на Рублевке, коттедж в Болгарии и квартира в Майами.

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Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

К юбилею – в апреле Филиппу исполнится 50 лет – он отметит новоселье в доме на территории Мякининской поймы. На полуострове, окруженном водами бухты Живописная, находится всего 30 особняков. Каждый выстроен по индивидуальному проекту. Но расположенный на гектаре земли дворец Киркорова превзошел размахом все прочие владения!

Дом певца поражает масштабами. Как сообщает сайт Eg.Ru, первый этаж отведен для кабинета, кухни, столовой и гостиной с окнами в пол. Мансарду артист отдал детям. У пятилетней Аллы-Виктории и четырехлетнего Мартина там есть по отдельной спальне, гардеробной комнате и туалету. Просторная игровая комната, забитая новомодными игрушкам, общая.

На втором этаже Киркоров обустроил несколько спален: для себя, отца Бедроса и его жены Людмилы, тети Мари, которая занимается у Филиппа хозяйством. Там же – три гардеробные, ванные комнаты и два отдельных помещения для наград Филиппа и особо ценных подарков от поклонников.

Помимо этого, к дому примыкает пристройка с бассейном, тренажерным залом, сауной и гаражом на четыре машины. На участке есть отдельный домик в 170 "квадратов" для прислуги и охраны, фонтан, ротонда, зона для барбекю, теннисный корт, который зимой превращается в каток, личный пляж и маленькая часовня.

Постройка всех этой красоты, включая отделку и оснащение, как говорят эксперты строительного рынка, обошлась артисту в более чем миллиард рублей. Но, если учесть, что певец, согласно данным промоутеров, получает около семи миллионов рублей за каждое выступление, сумма не кажется астрономической.

Автор: Иван Губкин24 января 2017, 08:05
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