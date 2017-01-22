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Певица Пелагея впервые стала мамой

Пелагея. Фото: GLOBAL LOOK press/Georgiy Rozov
Популярная российская певица Пелагея впервые стала мамой. Артистка родила своему мужу, хоккеисту Ивану Телегину, девочку.
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О радостном событии стало известно, когда Телегин получил подарок во время Матча звезд Континетальной хоккейной лиги (КХЛ). В честь рождения девочки спорстмену преподнесли детскую игрушку – неваляшку.

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"Все ребята из дивизиона Боброва, видимо, домой хотели. Когда гол забил, качал клюшку, потому что ребенок родился. Вчера родилась девочка, назвали Таисией. Мне на стадионе вручали в подарок куклу-неваляшку. Завтра у нас дерби со "Спартаком", будем биться, сегодня мы тоже хотим выиграть. Всегда играем на победу", – цитирует Телегина "Чемпионат". 

 

Поздравляем с рождением дочери! #KHLAllStar

Фото опубликовано КХЛ (@khl)

 

Днем ранее хоккеист впервые прокомментировал свой брак с певицей.  "Свадьба с Пелагеей? Я не люблю разговаривать про свою личную жизнь. Да, это был важный момент для меня, в том числе и психологически. Она меня взбодрила. Всё стало намного лучше", – поделился он.  

Как писали Dni.Ru, свадьбу Иван Телегин и Пелагея Ханова сыграли 16 июня 2016 года в Москве.Зарегистрировали отношения влюбленные в Кутузовском ЗАГСе, после чего отправились в ресторан на Рублевке, где и состоялся банкет.  На торжестве присутствовали лишь родители и самые близкие друзья. 

Отметим, что для Телегина это уже второй ребенок. У 24-летнего хоккеиста есть сын от первого брака Марк.

22 января 2017, 16:54
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