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Бывший ухажер Высоцкой: Я таял от ее улыбки

Юлия Высоцкая. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Бывший ухажер рассказал об отношениях с Юлией Высоцкой. Они много времени проводили вместе, однако Юлия выбрала актерство и уехала в другую страну.
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В детстве Юлия Высоцкая много путешествовала, потому что ее отчим был военным. Дольше всего она проучилась в интернациональной школе № 9 имени Мамедова в Азербайджане. Именно там у будущей актрисы появились первые поклонники. Так, в нее влюбился без оглядки одноклассник Сергей Варфоломеев.

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"Даже не помню, как это случилось, влюбился в Юлю по уши. Красивая, стройная, с доброй улыбкой и бесподобным смехом. С утра до вечера думал только о ней. Я скрывал свои чувства, хотя теперь понимаю, что это было заметно и все об этом знали… Те несколько лет, что мы с Юлей проучились вместе, вспоминаю как счастливое время любви, добра и песен групп "Ласковый май", "Шоколад", "Электронный мальчик". А Юля больше всего любила Володю Преснякова. Под песни всех этих исполнителей мы танцевали на школьных вечеринках. Я всегда приглашал ее на медленный танец, она не отказывала. А я таял от Юлиной улыбки…" – цитирует бывшего ухажера Высоцкой Starhit.

Варфоломеев провожал симпатичную одноклассницу до дома, гулял и пел под ее окнами, звонил по телефону. В 1988 году в Нагорном Карабахе началась война, которая докатилась и до Баку. Тогда многие уехали из города, среди них оказалась и Юлия Высоцкая. Ее отправили на месяц к бабушке в Новочеркасск. Варфоломеев страшно страдал из-за разлуки. "Я потерял интерес к школе и начал прогуливать уроки. Первое время родители ни о чем не догадывались, а когда прознали, то открылась правда – я люблю Юлю. Но вскоре она вернулась, и я снова воспрял духом", – сообщил Сергей.

После окончания школы Высоцкая уехала в Минск и поступила на актерский факультет Белорусской государственной академии искусств, а Варфоломеев стал военным. "Пару лет после окончания школы мы еще встречались нашим классом, гуляли по Баку. Юля тоже приезжала. Однажды устроили общую вечеринку. Юля сообщила, что вечером улетает. Я попросил ее остаться еще хоть ненадолго. "Извини, но я не могу", – сказала Юля и на прощание поцеловала меня", – завершил свой рассказ Сергей Варфоломеев.

Автор: Наталья Аряева18 января 2017, 08:48
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