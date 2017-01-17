"Шалунишка" Началова переборщила с обнажением

Юлия Началова приняла участие в красивой фотосессии. Для съемки артистка нарядилась в такое провокационное платье, что артистку немедленно назвали "шалунишкой".

Юлия Началова поделилась с многочисленными поклонниками серией фотографией и видео с фотосессии, главным действующим лицом которой стала. Для своего образа певица примерила несколько платьев, которые отличались весьма смелым декольте.

Особенно фанаты отметили красный наряд Началовой, из которого бюст Юлии чуть ли не выпрыгивал. Подписчики пришли к выводу. что это уже перебор.

"Юля,ну ты и шалунишка,соски видны...", " Юляша, не одевай этого больше😊🌹", "Я думаю это украшение хорошо будет на фото с нижнем бельём очень секси , а с платьем очень аляписто как то , ведь на платье уже есть бисер или что там ... u think ?", "Дизайнер супер, только с размером не угадал", "Си...ки бы не потерять😂😂😂", "Фасон Платья Не Много Не Удачный 😬", "Мне показалось или нет? Там что-то выглядывает?" – так фанаты обсудили откровенный образ Началовой.

Фото опубликовано Юлия Началова (@julianachalova) Янв 16 2017 в 9:46 PST

Отметим, что когда-то грудь сыграла значительную (если не определяющую) роль в жизни артистки. На протяжении нескольких лет Юлия носила пышный четвертый размер, а потом решила избавиться от имплантатов. Но операция пошла не по плану, в итоге у Началовой случился сепсис и едва не отказали почки.

"Примерно через неделю начался страшный озноб, температура подскочила до 40 и категорически не опускалась. Оказалось, во время операции мне занесли инфекцию. Началось заражение. Пришлось делать повторную операцию для того, чтобы все исправить. Надо отдать должное врачам – они сделали все возможное в этой ситуации. Буквально вытащили меня с того света", – рассказала в интервью Началова. Однако после сепсиса у певицы начали отказывать почки. Артистка призналась, что винила во всем только себя. Тем не менее, Юлия смогла выкарабкаться.