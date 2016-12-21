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Бледанс смертельно больна
Родственница звезды пришла в студию к Леониду Закошанскому и рассказала, что у нее развился цирроз печени из-за гепатита. Диана Бледанс объяснила, что у них с Эвелиной один отец, но воспитывались они в разных семьях.
Сестры долгое время не общались и только недавно восстановили связь. Артистка в курсе, что ее родственница смертельно больна.
"У меня цирроз печени. Я знаю об этом пять лет. Я не пью, болезнь появилась на фоне гепатита. У меня начался асцит – выход воды в живот, как будто ты становишься круглым", – рассказала на шоу Диана.
По словам сестры Бледанс, ей было очень тяжело собраться с мыслями после того, как она узнала о страшной болезни. Врачи давали ей не больше полугода. Однако Диана сумела выжить ради дочери Даниэллы. "Ребенок был маленький, так и пришлось взять себя в руки, – вспоминает родственница Эвелины. – Сказала себе, что ребенка надо поднять".
В данный момент Диана проходит дорогостоящее лечение. Специалисты рекомендовали ей сделать пересадку печени, но она отказалась, потому что надеется на собственные силы. Помощи у Эвелины младшая Бледанс просить не стала. Однако продюсеры НТВ пригласили актрису в студию программы "Говорим и показываем". Она поприветствовала и сразу обняла Диану.
Зрители в студии чуть было не освистали Бледанс, узнав, что она не помогает финансово сестре. Диана живет в скромной однокомнатной квартире в центре Ялты. На контрасте сотрудники НТВ продемонстрировали людям роскошный трехэтажный особняк успешной Эвелины.
"У меня нет свободного миллиона, я не могу обещать, что помогу. Сейчас они приехали в гости. Но у меня тоже долги, кредиты, я не буду врать, что начну помогать", – аргументировала свою позицию актриса.
К тому же Эвелина оплатила обследование сестры. По словам докторов, при должном уходе больная может победить хворь. В студию пришла и дочь Дианы Даниэлла Маловик. Она с содроганием вспоминает тот день, когда мама сообщила ей страшную новость.
"Лет пять назад она рассказала, это было очень тяжело, – призналась племянница Эвелины. – Просто сказала, что если ее не станет, то я буду дальше одна и моя жизнь круто изменится. Она сказала, что надеется успеть что-то сделать, пока она еще тут".
Эвелина не смогла сдержать свои эмоции и расплакалась. Актриса заявила, что очень хочет помочь сестре, но у нее нет денег, чтобы отдать их родственникам. Поэтому Бледанс подарила Диане шубу, которая ей досталась по бартеру. А еще актриса передала сестре документы на землю. Участок достался Эвелине и Диане в наследство от папы.
"Я не знаю, что там конкретно. По документам там какие-то земли, леса. Но чтобы этим завладеть, надо получить гражданство Латвии", – предупредила Бледанс. В конце шоу Эвелина пообещала, что если с ее сестрой случится самое страшное, она возьмет на себя ответственность за воспитание племянницы Даниэллы.
На программе все были против меня- зачем сестре подарки, платья, сапоги, рестораны, тем более Третьяковка.... Лучше денег, мол, дайте. Я буду искать возможности помочь сестре и найду! Уже подключены лучшие врачи! А вы тоже считаете, что положительные эмоции не помогают нам жить?! Я так уверенна, что помогают!!!! #эвелинабледанс #дианабледанс #племяшка #даниэла #третьяковка #нтв #говоримипоказываем #сегодня
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