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Андрей Малахов попал в скандал с детьми

Андрей Малахов. Фото: GLOBAL LOOK press\Anton Mukhametchin
Телеведущий был вынужден откупаться апельсинами. Причем произошло все в Кремле!
прочитано 8572 раза

Четыре тысячи талантливых детей со всей страны приехали в Москву, чтобы получить дипломы премии Art-premium People Awards. Приехали за свой счет, хотя билет в столицу из того же Владивостока стоит 32 тысячи рублей. За свой же счет жили в гостинице. Но ради возможности выйти на сцену Кремля что не сделаешь! Правда, билеты туда тоже были не бесплатные – иные родители заплатили по 2500 рублей.

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 Андрей Николаевич Малахов

Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

В Кремлевский дворец юных артистов пригласили к 11 утра, чтобы провести репетицию, а в 16.30 устроить церемонию награждения. То, что многих не оказалось в списках и не был решен вопрос с питанием юных артистов, оказалось ерундой в сравнении с тем, что случилось дальше.

Церемония награждения не началась в положенное время. Прошло полчаса, час, два. Детям показывали мультики на экране, а организаторы премии перестали выходить на связь. Тут терпение лопнуло. Зрители стали скандировать: "Позор, позор! Мошенники! Верните деньги!". 

На сцену вышел телеведущий Андрей Малахов и стал пытаться успокоить зал: "Я сам, как и вы, здесь приглашенный гость и не понимаю, что происходит. Могу провести сейчас свой творческий вечер, спеть, сплясать, устроить фотосессию, дать автографы".

Его окружила толпа возмущенных родителей и художественных руководителей, пытающихся объяснить, что дети голодные, что у них вечером поезд или самолет, что они все ждут обещанного награждения. Малахов в ответ на это принес из гримерной десять апельсинов и стал раздавать их.

Андрей Малахов. Фото: Феликс Грозданов/Дни.Ру

На помощь пришел режиссер программы – он предложил родителям сесть за стол переговоров и начать концерт, который был запланирован после несостоявшейся церемонии. Мол, награждение пока провести невозможно – нет дипломов. Многие зрители решили, что это просто насмешка и покинули зал. Они посчитали себя обманутыми и предпочли не видеть и не слышать заявленных в концерте Бедроса Киркорова, Викторию и Антона Макарских и Митю Фомина.

Автор: Иван Губкин13 января 2017, 20:35
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