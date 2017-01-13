Андрей Малахов попал в скандал с детьми

Телеведущий был вынужден откупаться апельсинами. Причем произошло все в Кремле!

Четыре тысячи талантливых детей со всей страны приехали в Москву, чтобы получить дипломы премии Art-premium People Awards. Приехали за свой счет, хотя билет в столицу из того же Владивостока стоит 32 тысячи рублей. За свой же счет жили в гостинице. Но ради возможности выйти на сцену Кремля что не сделаешь! Правда, билеты туда тоже были не бесплатные – иные родители заплатили по 2500 рублей.

В Кремлевский дворец юных артистов пригласили к 11 утра, чтобы провести репетицию, а в 16.30 устроить церемонию награждения. То, что многих не оказалось в списках и не был решен вопрос с питанием юных артистов, оказалось ерундой в сравнении с тем, что случилось дальше.

Церемония награждения не началась в положенное время. Прошло полчаса, час, два. Детям показывали мультики на экране, а организаторы премии перестали выходить на связь. Тут терпение лопнуло. Зрители стали скандировать: "Позор, позор! Мошенники! Верните деньги!".



На сцену вышел телеведущий Андрей Малахов и стал пытаться успокоить зал: "Я сам, как и вы, здесь приглашенный гость и не понимаю, что происходит. Могу провести сейчас свой творческий вечер, спеть, сплясать, устроить фотосессию, дать автографы".



Его окружила толпа возмущенных родителей и художественных руководителей, пытающихся объяснить, что дети голодные, что у них вечером поезд или самолет, что они все ждут обещанного награждения. Малахов в ответ на это принес из гримерной десять апельсинов и стал раздавать их.





На помощь пришел режиссер программы – он предложил родителям сесть за стол переговоров и начать концерт, который был запланирован после несостоявшейся церемонии. Мол, награждение пока провести невозможно – нет дипломов. Многие зрители решили, что это просто насмешка и покинули зал. Они посчитали себя обманутыми и предпочли не видеть и не слышать заявленных в концерте Бедроса Киркорова, Викторию и Антона Макарских и Митю Фомина.

