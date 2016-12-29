Двухлетний Малахов произвел фурор

Ведущий Андрей Малахов поделился в микроблоге уникальным фото. На снимке будущему шоумену всего два года.

"Разбирая старые фотографии: мне два года, и я глажу себя по голове, когда мамины подруги говорят: какой хороший мальчик!" – подписал фотографию Малахов. Мальчик на снимке действительно умилительно улыбается и держится за голову.

"Смешной", "Какой сладкий", "Божечки, какой сладкий!", "Прелесть какая", "Губки бантиком", – пришли в восторг поклонницы ведущего. Многие обратили внимание, что уже в столь юном возрасте Андрей с легкостью завоевывал женские сердца. "Умеешь ты, Андрюша, понравиться дамам", "Фото – очарование", "Очень хороший мальчишка", – сделали вывод подписчики.

Фото опубликовано @malakhov007 Дек 29 2016 в 2:18 PST

Напомним, журналист одним из первых выразил свои соболезнования по поводу гибели коллег при крушении Ту-154. "На борту упавшего самолета были мои коллеги – журналисты... Очень грустное утро..." – написал Малахов. Известно, что в разбившемся лайнере находились репортеры "Первого канала", съемочная группа телеканала "Звезда", а также еще девять представителей российских СМИ.

На борту упавшего самолета были мои коллеги - журналисты ... очень грустное утро... RIP — Андрей Малахов (@a_malahov) 25 декабря 2016 г.

Ранее Дмитрий Шепелев опубликовал в микроблоге фрагмент интервью с Андреем Малаховым о Жанне Фриске. Услышав рассказ о последних днях жизни певицы, ведущий не совладал с эмоциями и расплакался.