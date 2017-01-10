Волочкова стыдливо прикрыла "живот-тряпочку"

Поклонники решили, что балерина "под градусом". Хотя градус был всего лишь температурный – она сейчас отдыхает в тропиках.

Балерина Анастасия Волочкова продолжает наслаждаться белым песком и чистейшим Индийским океаном Мальдивских остров. Каждый день она публикует на своей странице в социальной сети снимки с курорта: вот она делает фирменный шпагат в роскошном номере, вот позирует возле джакузи, вот дегустирует местную кухню. Сегодня балерина плавает на кораблике и все передает привет всем, кого заметают метели.

Поклонники обратили внимание на внушительную фигуру 40-летней танцовщицы. " Живот-тряпочку рукой прикрываем, улыбаемся и машем", "Что с животом у трудяги? Подкачать бы стоило", – юродствуют фанаты в комментариях на странице Насти в социальной сети. Некоторые из них почему-то решили, что балерина находится под градусом. Но ее подобная клевета всегда обижает и огорчает.



Видео опубликовано Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Янв 10 2017 в 2:15 PST

Что же касается фигуры, то в ответ злопыхателям и завистникам Настя отвечает просто : "Стыдиться и скрывать мне нечего – фигура хорошая, грудь своя, пусть все смотрят и завидуют. Мне надоело, что стоит мне появиться на пляже, как непременно замечаю направленные в мою сторону объективы. А потом появляются желтые заголовки, типа: "Волочкова устроила стриптиз на пляже".

Фото опубликовано Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Янв 8 2017 в 10:41 PST



Поэтому она решила не ждать очередных желающих тайно запечатлеть ее красоты, а сама надевает провокационные мини-купальники и фотографируется всем назло. Порой и вовсе отказывается от лифа и позирует в одних бикини. Благо, есть, что показать.

