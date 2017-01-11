Билан раскрыл свой семейный статус

Отметивший юбилей и устроивший два грандиозных шоу Дима Билан дал откровенное интервью. Популярный артист рассказал о карьере и личной жизни.

В конце 2016 года Дима Билан отметил юбилей – артисту исполнилось 35 лет. В честь круглой даты певец устроил два грандиозных концерта, увенчавшихся оглушительным успехом. Популярный исполнитель на этом не остановился. В начале 2017 года Дима презентовал клип на новую песню.

В недавнем интервью Билан признался, что считает себя вне сцены "уставшим существом". Однако сейчас певец, по его признанию, пытается чередовать большую активность с пассивностью. "Конечно, в какие-то годы случаются перекосы: берешь много проектов, в результате чего совершенно выпадаешь из обычной жизни. Одна съемка наслаивается на другую, из одного города вылетаешь в другой... Но и эти процессы можно контролировать", – уверен Билан.

В 2017 году Дима попытается больше отдавать времени творчеству, "больше вдохновляться, больше жить, больше дышать".

Фото опубликовано bilanofficial (@bilanofficial) Дек 28 2016 в 4:11 PST

На протяжении нескольких лет артист является бессменным наставником на шоу "Голос". Дима уверен, отечественный шоу-бизнес открыт для новых лиц, главное – выделиться. "Сейчас как раз время, располагающее к тому, чтобы выстреливать и быть независимым. Могу сказать, что среди жанровой музыки и самих артистов наблюдается некая раздробленность – все разбежались по "кружкам по интересам". В связи с этим не вижу особых препятствий в нахождении своей ниши и для артистов "Голоса", – отметил певец.

Фото опубликовано bilanofficial (@bilanofficial) Дек 23 2016 в 3:07 PST

Зашла речь и о личной жизни. "Могу сказать совершенно точно, что сейчас наслаждаюсь и буду наслаждаться абсолютной независимостью. Как в творческих, так и в личных отношениях. Мне нравится мой сегодняшний статус – "свободен", – цитирует Диму Билана газета "Известия".