Избитая актриса отомстит Фролову из "Дома-2"

Актриса Анастасия Сова-Егорова поделилась подробностями размолвки с бывшим возлюбленным, участником "Дома-2" Семеном Фроловым. Перед этим девушка опубликовала коллаж из фотографий, на которых запечатлены синяки и ссадины. Поклонники артистки предположили, что во всем виноват ее бывший молодой человек.

"Это произошло неделю назад. С Семеном мы расстались совсем, окончательно. Хотела, чтобы этот человек хотя бы осознал последствия своих поступков. Чтобы женщины знали, что такое прощать нельзя, чтобы бежали от таких мужчин", – поделилась Анастасия с корреспондентом издания Dni.Ru.

Актриса пришла в ужас от того, что Семен назвал произошедшее всего лишь ссорой. "То есть это ссора?! – возмутилась актриса. – Мне советуют написать на него заявление в полицию! Конечно, в полицию я не пойду, но я еще раз хочу предупредить всех девушек – относитесь бережно к себе, смотрите, с кем встречаетесь! Но я с ним еще разберусь!"

Фото опубликовано Анастасия Сова-Егорова (@anastasya_sova) Дек 27 2016 в 7:36 PST

Напомним, Сова-Егорова опубликовала коллаж из снимков, на которых запечатлены ссадины и гематомы. "Вот такой итог... – написала она. – Я часто и много прощаю, даю шансы, да и сама прощения просить умею и делаю встречные шаги. Но! Такое я прощать не хочу! Как начался этот год просто адово, так и заканчивается; для меня синяками, гематомами и снова предательством. Хотя в этом году произошло много и отличного, особенно новых прекрасных знакомств, чудесных примирений и встреч. Но вот только одна встреча в этом году лучше бы не состоялась никогда! Есть люди-оборотни! И вот, поверьте, если вы снова примете и простите такого, то он обязательно рано или поздно снова обернется своей реальной стороной!"

Сам Семен не подтвердил, но и не опроверг свою причастность к происшедшему. "Я не знаю, для чего она это делает. Может быть, она не выспалась, перенапряглась? Зачем она выкладывает эти фотографии, а потом ее поклонники обвиняют меня?" – прокомментировал он корреспонденту Dni.Ru.