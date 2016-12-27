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Певец Джордж Майкл сидел на героине
Легендарный британский исполнитель Джордж Майкл был обнаружен мертвым в собственной постели 25 декабря. По предварительной версии, причиной смерти стала сердечная недостаточность.
Однако журналисты рассматривают и другие варианты. После проведенного собственного расследования издание The Telegraph со ссылкой на надежный источник сообщило, что Майкл боролся с зависимостью от героина в течение последнего года жизни.
"Ему несколько раз вызывали скорую и оказывали медицинскую помощь. Он употреблял героин. Удивительно, как он смог продержаться так долго", – поделился с акулами пера источник, пожелавший остаться неназванным.
Примечательно, что острая сердечная недостаточность, от которой по предварительной версии скончался Джордж, является частой причиной смерти среди наркоманов, сидящих на героине.
К слову, о кончине артиста высказался его возлюбленный Фади Фаваз. Ранее убитый горем молодой человек отказывался от комментариев. Мужчина высказался на своей страничке в социальной сети Twitter. Он изменил главную фотографию, поместив общий с покойным Майклом снимок, а также описал свои чувства, которые его переполняют.
"Это Рождество я никогда не забуду. Когда первое, что я увидел с утра, было тело моего партнера, мирно отошедшего в мир иной в своей постели. Я всегда буду скучать по тебе", – пообещал безутешный Фаваз.
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