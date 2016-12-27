Певец Джордж Майкл сидел на героине

Авторитетные иностранные СМИ сообщили о наркотической зависимости Джорджа Майкла. Оказалось, что покойный певец сидел на героине.

Легендарный британский исполнитель Джордж Майкл был обнаружен мертвым в собственной постели 25 декабря. По предварительной версии, причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Однако журналисты рассматривают и другие варианты. После проведенного собственного расследования издание The Telegraph со ссылкой на надежный источник сообщило, что Майкл боролся с зависимостью от героина в течение последнего года жизни.

"Ему несколько раз вызывали скорую и оказывали медицинскую помощь. Он употреблял героин. Удивительно, как он смог продержаться так долго", – поделился с акулами пера источник, пожелавший остаться неназванным.



Примечательно, что острая сердечная недостаточность, от которой по предварительной версии скончался Джордж, является частой причиной смерти среди наркоманов, сидящих на героине.

К слову, о кончине артиста высказался его возлюбленный Фади Фаваз. Ранее убитый горем молодой человек отказывался от комментариев. Мужчина высказался на своей страничке в социальной сети Twitter. Он изменил главную фотографию, поместив общий с покойным Майклом снимок, а также описал свои чувства, которые его переполняют.

"Это Рождество я никогда не забуду. Когда первое, что я увидел с утра, было тело моего партнера, мирно отошедшего в мир иной в своей постели. Я всегда буду скучать по тебе", – пообещал безутешный Фаваз.